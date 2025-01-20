"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом
Київські митники запобігли незаконному вивезенню до США у поштовій посилці бивнів моржа, який перебуває під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES)
Про це повідомила пресслужба Київської митниці.
Митники виявили шість частин бивнів тварин у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США.
Три з шести частин складають один бивень. На бивні був нанесений напис: "Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". З торця є напис "Уелькаль. 1989 р.", а збоку нанесено "На пам'ять Мошковським від Банах".
У підсумку експертизи, яку провели фахівці Національного науково-природничого музею, бивні належать моржам. А сам морж (Odobenus rosmarus) як вид, якому загрожує зникнення, перебуває під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).
Конвенція CITES передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, які перебувають під захистом, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи. Їх видають адміністративні органи України з питання виконання вимог Конвенції.
На момент здійснення митного контролю таких документів до митниці не надавали, в міжнародному поштовому відправленні їх також не було. Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України щодо відправника. Бивні моржа вилучили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.06 Купівля 42.06Продаж 42.63
- EUR Купівля 43.28Продаж 44.03
- Актуальне
- Важливе