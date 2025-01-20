Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом

"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом

Олена Будько
20 січня, 2025 понедiлок
10:23
Економіка

Київські митники запобігли незаконному вивезенню до США у поштовій посилці бивнів моржа, який перебуває під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES)

Зміст

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Митники виявили шість частин бивнів тварин у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США. 

Три з шести частин складають один бивень. На бивні був нанесений напис: "Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". З торця є напис "Уелькаль. 1989 р.", а збоку нанесено "На пам'ять Мошковським від Банах".

У підсумку експертизи, яку провели фахівці Національного науково-природничого музею, бивні належать моржам. А сам морж (Odobenus rosmarus) як вид, якому загрожує зникнення, перебуває під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES). 

Конвенція CITES передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, які перебувають під захистом, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи. Їх видають адміністративні органи України з питання виконання вимог Конвенції.

На момент здійснення митного контролю таких документів до митниці не надавали, в міжнародному поштовому відправленні їх також не було. Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України щодо відправника. Бивні моржа вилучили.

Теги:
Новини
Україна
митниця
США
Читайте також:
Лариса Жалінська
Автор Влад Дідусь
15 січня, 2025 середа
В Україні знайшли покарання для веслувальниці та військовослужбовиці Жалінської, яка виїхала до РФ
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
-0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.06
    Купівля 42.06
    Продаж 42.63
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
10:42
Боб Ділан
Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.
10:17
Служба безпеки України
Хотіли вбити першого заступника міністра охорони здоровʼя: правоохоронці затримали двох жителів Київщини
10:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат Филипець: якщо роботодавець вас нібито забронював, перевірте чи ви у нього офіційно працевлаштовані
10:00
OPINION
Трамп не просить, а вимагає, і не в Бога, а в решти світу
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
"Ворог вже посунув технікою": у 79-й ОДШБр розповіли про загострення на Курахівському напрямку
09:52
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готова надати фінансову підтримку невизнаному Придністровʼю після виведення військ РФ, - Санду
09:48
Донецький аеропорт
20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту
09:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:28
байден трамп дебати
Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу
09:00
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
08:56
Південна Корея
Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
08:54
Ексклюзив
Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук
08:50
ППО
Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
08:33
Оновлено
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль - 90 палестинських ув’язнених
08:32
Крим, Балаклава
РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 189 боєзіткнень, армія РФ втратила 1690 окупантів
08:06
OPINION
Пастка Байдена і зниження мобілізаційного віку
08:02
Христя Фріланд
Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу
07:59
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову
07:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Втрати армії РФ в Україні перевищили 820 тис. осіб від початку повномасштабної війни
07:40
Інтерв’ю
адвокат Євген Филипець
Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації
07:37
Оновлено
У Татарстані ввели обмеження у двох аеропортах через загрозу БПЛА, в Казані пролунали вибухи
07:20
Дональд Трамп
Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN
06:46
Ілон Маск
Ілон Маск зустрівся з віцепрезидентом Китаю перед інавгурацією Трампа
06:28
Італія
В Італії ініціюють законопроєкт про заборону мусульманського одягу, який закриває обличчя
06:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, повернути TikTok у США та збудувати в Америці "Залізний купол"
05:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто
00:53
ЗСУ
Сили оборони відновили деякі позиції на Курщині та Донеччині, - DeepState
00:18
Харківщина
РФ ударила КАБом по селищу Золочів на Харківщині: постраждала 14-річна дівчина
00:01
Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA
2025, неділя
19 січня
23:49
Олександр Сирський
Через атаки по промисловості РФ норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі, - Сирський
23:41
Удар по Запоріжжю 8 січня
У мережі з'явилося відео російського удару 8 січня по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 13 людей, понад 120 поранені
22:51
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Іран може дати задній хід, - сходознавець Якубович про угоду між Москвою та Тегераном про "стратегічне партнерство"
22:35
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Зараз до всіх заяв Трампа треба ставитись дуже уважно": дипломат Шамшур
22:23
Монета-мем Трампа $TRUMP подорожчала до понад $68 млрд
21:48
Дональд Трамп
Як може виглядати мирна угода між Україною та РФ за сприяння Трампа: прогноз від NYT
21:18
"Не гірше, ніж Patriot": Сирський заявив про розробку Україною власної системи ППО
21:06
втрати окупантів
За 2024 рік окупанти втратили більше живої сили, ніж за 2 попередні роки, - Сирський
20:49
Сирський заявив, що Сили оборони роблять все, щоб не допустити втрату Покровська
20:45
Огляд
удар по військових об'єктах ворога
Дрони у Татарстані, свіжа пожежа на базі в Енгельсі й на нафтобазі у Калузькій області: де у росіян вибухало та палало цього тижня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV