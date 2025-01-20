"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Митники виявили шість частин бивнів тварин у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США.

Три з шести частин складають один бивень. На бивні був нанесений напис: "Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". З торця є напис "Уелькаль. 1989 р.", а збоку нанесено "На пам'ять Мошковським від Банах".

У підсумку експертизи, яку провели фахівці Національного науково-природничого музею, бивні належать моржам. А сам морж (Odobenus rosmarus) як вид, якому загрожує зникнення, перебуває під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

Конвенція CITES передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, які перебувають під захистом, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи. Їх видають адміністративні органи України з питання виконання вимог Конвенції.

На момент здійснення митного контролю таких документів до митниці не надавали, в міжнародному поштовому відправленні їх також не було. Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України щодо відправника. Бивні моржа вилучили.