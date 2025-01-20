РФ здійснює дезінформаційну кампанію для впливу на вибори канцлера Німеччини, - аналітичний центр CeMAS

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження аналітичного центру CeMAS.

Зазначено, що дезінформаційна кампанія РФ має на меті підвищити позицію AfD, підірвати довіру до основних німецький партій та посіяти занепокоєння населення щодо економіки перед виборами, які відбудуться 23 лютого.

Зокрема, CeMAS протягом місяця зафіксував сотні німецькомовних публікацій у соцмережі Х з комунікацією, що характерна для російської дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Заходу.

На платформі поширювали пости, у яких звинувачують партію "Зелених" в економічних проблемах та канцлера Олафа Шольца за підтримку України. Однак була підтримка AfD.

За словами аналітичного центру, повідомлення у Х містили посилання на сфальсифіковані новинні веб-сайти Німеччини. Вони загалом отримали понад 2,8 млн переглядів.

Водночас у звіті міністерства закордонних справ ФРН у червні 2024 року йшлося: кампанія з дезінформації РФ після повномасштабного вторгнення в Україну спрямована на підрив західної підтримки Києва та використовує зв'язки з фейковими західними новинними виданнями.