Країни G7 звинуватили РФ у таємних кампаніях з дезінформації та впливу через пропаганду RT
Держави Великої сімки звинуватили Кремль у секретних зусиллях з метою підірвати обрані світові уряди через глобальні кампанії з дезінформації та впливу, які реалізуються за допомогою державного ЗМІ RT та Агентства соціального проєктування (SDA)
Відповідна заява опублікована на сайті уряду Канади.
"G7 відзначає нещодавні заяви Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та Канади, які викривають триваючу секретну діяльність російського державного ЗМІ RT (раніше Russia Today) та SDA. Ці заяви показують, що Кремль фінансував і керував таємними зусиллями цих суб'єктів щодо підриву суспільств за допомогою глобальних кампаній з дезінформації та впливу", - йдеться в повідомленні.
У заявах зазначено, що RT i SDA використовують "оманливу тактику, спрямовану на використання соціальних та політичних питань для поляризації та ослаблення суспільств, підриву та делегітимізації обраних урядів, а також просування зловмисних інтересів Кремля".
Такі зусилля також передбачають відволікання уваги від російських воєнних злочинів в Україні та гуманітарних криз, спричинених війною.
"Члени G7 RRM продовжуватимуть проливати світло на цю зловмисну діяльність, яка може включати, але не обмежується підтримуваною державою ворожою кібердіяльністю, психологічними та інформаційними операціями та прихованим впливом", - додали в заяві.
- 10 січня в Польщі виявили підготовлену російську групу, яка мала на меті вплинути на вибори в країні шляхом поширення дезінформації та вербування для цього людей.
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