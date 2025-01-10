У Польщі викрили підготовлену ГРУ РФ групу, яка планувала вплинути на вибори

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та очільник міністерства цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає PAP.

"В останні дні було виявлено російську групу, ще одну, натхнену і підготовлену російською військовою розвідкою ГРУ, метою якої є вплив на польські вибори. Не тільки на польську політичну ситуацію, але й на польські вибори", - заявив він.

Гавковський підкреслив, що мова йде про російську групу, однак вона "може вербувати різних людей". За його словами, фігуранти планували вплинути на польські вибори через поширення дезінформації та "вербування людей, які будуть творцями контенту, щоб руйнувати згуртованість польської політики".

"Росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже теплу. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі", - стверджує глава польської мінцифри.