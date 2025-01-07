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РФ підготувала звіт "про порушення прав" росіян у понад 40 "недружніх країнах"

Юлія Лаврук
7 січня, 2025 вiвторок
09:12
Війна з Росією росія, санкції

МЗС Росії за підсумками 2024 року підготувало звіт "про порушення прав російських громадян та співвітчизників" у понад 40 "недружніх до РФ" державах, зокрема, в Україні

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У звіті російські дипломати, серед іншого, скаржаться на "сплеск русофобії" після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Серед "утисків" МЗС Росії називає заборону вивішування російських та радянських прапорів у громадських місцях, "відміну" російської культури, блокування пропагандистських медіа, санкції тощо.

"Зі звіту складається враження, що МЗС РФ цікавлять права російських громадян лише за межами Росії. Адже вся та "русофобія", яка згадується у документі, і близько не зрівняється з порушеннями прав людини, котрих зазнають кожного дня середньостатистичні жителі Росії", – наголосили в ЦПД.

  • У листопаді очільник Кремля Володимир Путін ініціював створення центрів популяризації російської мови на тимчасово окупованих територіях України.  
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
МЗС
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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