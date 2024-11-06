На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови
За ініціативи очільника Кремля Володимира Путін на тимчасово окупованих територіях України планують створити центри популяризації російської мови
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Центри російської мови будуть створені в кожній шкільній бібліотеці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.
У Спротиві зазначили, що саме школи стали осередками пропаганди Кремля на ТОТ України. Для цього росіяни там готують своїх "вчителів".
"Така російська мовна агресія пов'язана з поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку - політика повної асиміляції українців у русскій мір", - йдеться в повідомленні.
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