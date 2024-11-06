На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Центри російської мови будуть створені в кожній шкільній бібліотеці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

У Спротиві зазначили, що саме школи стали осередками пропаганди Кремля на ТОТ України. Для цього росіяни там готують своїх "вчителів".

"Така російська мовна агресія пов'язана з поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку - політика повної асиміляції українців у русскій мір", - йдеться в повідомленні.