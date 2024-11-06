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На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови

Юлія Лаврук
6 листопада, 2024 середа
16:26
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

За ініціативи очільника Кремля Володимира Путін на тимчасово окупованих територіях України планують створити центри популяризації російської мови

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Центри російської мови будуть створені в кожній шкільній бібліотеці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. 

У Спротиві зазначили, що саме школи стали осередками пропаганди Кремля на ТОТ України. Для цього росіяни там готують своїх "вчителів". 

"Така російська мовна агресія пов'язана з поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку - політика повної асиміляції українців у русскій мір", - йдеться в повідомленні.

  • У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують змінити оздоблення храму святого Петра Могили, який увійшов до Книги рекордів України.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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