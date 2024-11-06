У Маріуполі окупанти планують "переробити" храм, який увійшов до Книги рекордів України

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольський храм святого Петра Могили і собор Успіння пресвятої Богородиці увійшов до Книги рекордів України, як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківським розписом.

"Тепер окупанти вирішили "привести храм до відповідності канонам РПЦ". Для цього до міста відправили "православних волонтерів". Вони будуть змінювати оздоблення будівлі", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що храм до повномасштабного вторгнення відновлювали волонтери за кошти меценатів. Розпис храму виконала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна.

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"Під час блокади Маріуполя, у 2022 році, храм став прихистком для мирних. Після захоплення Маріуполя, до храму приїхала комісія з РПЦ, яка заявила, що будівля її оздоблення не відповідає вимогам російської церкви і все це треба переробити", - додали в міській раді.