У Маріуполі окупанти планують "переробити" храм, який увійшов до Книги рекордів України
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують змінити оздоблення храму святого Петра Могили, який увійшов до Книги рекордів України
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Маріупольський храм святого Петра Могили і собор Успіння пресвятої Богородиці увійшов до Книги рекордів України, як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківським розписом.
"Тепер окупанти вирішили "привести храм до відповідності канонам РПЦ". Для цього до міста відправили "православних волонтерів". Вони будуть змінювати оздоблення будівлі", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що храм до повномасштабного вторгнення відновлювали волонтери за кошти меценатів. Розпис храму виконала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна.
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"Під час блокади Маріуполя, у 2022 році, храм став прихистком для мирних. Після захоплення Маріуполя, до храму приїхала комісія з РПЦ, яка заявила, що будівля її оздоблення не відповідає вимогам російської церкви і все це треба переробити", - додали в міській раді.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно, що були створені в 1990 році в одній з міських шкіл.
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