Росіяни знищили монументальні панно в маріупольській школі

Про це повідомила Маріупольська міська рада, з посиланням на журналіста та дослідника маріупольських мозаїк Івана Станіславського.

Йдеться про композицію з п'яти сграфіто (техніка створення настінних зображень, перевагою яких є велика стійкість, - ред.) авторства Сергія Баранніка та Ахмета Фатхі.

"Панно були створені в актовій залі школи №7 у 1990 році. Це були нечисленні приклади інтервенції авангардистів в монументальне мистецтво. Тепер, після "ремонту" від окупантів, в актовій залі голі білі стіни", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що окупанти знищили десятки мозаїчних панно в тимчасово окупованому Маріуполі. Серед них, твори Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.