В окупованому Маріуполі росіяни знищили унікальне мозаїчне панно

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Мозаїне панно "Металурги" було створене відомими монументалістами Валентином Константіновим та Лелєм Кузьминковим у 1974 році. У 2023 році окупанти заявили про початок демонтажних робіт залізничного вокзалу, під час яких була знищена мозаїка.

У міськраді зазначили, що у червні 2019 року, мозаїка "Металурги" експонувалася на штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

"Загарбники вихваляються на пропагандистських каналах "відновленням" ними ж знищеного залізничного вокзалу в Маріуполі. Навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу більш як на 80%", - йдеться у повідомленні.