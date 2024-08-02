В окупованому Маріуполі росіяни знищили унікальне мозаїчне панно
Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі під час демонтажу залізничного вокзалу знищили унікальне мозаїчне панно, створене у 1974 році
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Мозаїне панно "Металурги" було створене відомими монументалістами Валентином Константіновим та Лелєм Кузьминковим у 1974 році. У 2023 році окупанти заявили про початок демонтажних робіт залізничного вокзалу, під час яких була знищена мозаїка.
У міськраді зазначили, що у червні 2019 року, мозаїка "Металурги" експонувалася на штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
"Загарбники вихваляються на пропагандистських каналах "відновленням" ними ж знищеного залізничного вокзалу в Маріуполі. Навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу більш як на 80%", - йдеться у повідомленні.
- Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти встановили пам’ятник російському військовому, який брав участь у захопленні міста.
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