Брав участь в окупації та вбивах цивільних: у Маріуполі встановили пам’ятник військовому РФ
У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти встановили пам’ятник російському військовому, який брав участь у захопленні міста
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Йдеться про російського військового з Іркутська Едуарда Дьяконова, який загинув у Маріуполі. Він брав участь у захопленні міста та вбивстві мирних людей. Пам'ятник окупанту встановили на одній з ділянок проспекту Миру, де росіяни роблять "алею героїв".
"Тепер загарбники намагаються зробити з вбивці "героя" та навʼязати це маріупольцям, які виживали під російськими обстрілами. У кожній родині є загиблі родичі, друзі та колеги. Одночасно окупанти намагаються максимально русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України", - йдеться у повідомленні.
У міській раді нагадали, що окупанти вже демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.
"Замість цього вони встановлюють пам'ятні знаки вбивцям та вже проводять опитування щодо пам'ятників Леніну, Сталіну та Катерині II", - йдеться у повідомленні.
- Російські загарбники у квітні зруйнували пам'ятний знак у тимчасово окупованому Маріуполі, який був встановлений на честь 500-річчя українського козацтва.
- Також у жовтні 2022 року окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, заявивши, що це "політичне дезінформування населення".
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