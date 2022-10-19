Окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору
У середу, 19 жовтня, окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, заявивши, що це "політичне дезінформування населення"
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі.
Він зазначив, що скульптура знаходилася біля зруйнованого Драматичного театру в Маріуполі. Пам'ятник жертвам голодомору 1932-33 років був встановлений у 2004 році.
"Росіяни продовжують винищувати все, що пов’язано з Україною, нашою культурою, історією та спадщиною. Лють. Просто лють", - пише Андрющенко.
Російські пропагандистські ЗМІ також заявили, начебто Голодомору в Україні не було і найбільше від "сезонного" голоду постраждало Поволжя та Казахстан. За ствердженням пропагандистів, Україна знаходиться на передостанньому місці за кількістю постраждалих.
Представниця "суспільної організації" від окупованої влади заявила, пам'ятник зносять аби боротися з "політичним дезінформуванням населення" та "нав'язуванням ідеї геноциду та Голодомору".
Російські ЗМІ заявляють, що граніт памятника використають як будматеріали.
- 14 жовтня Російська артистка Надія Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським.
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