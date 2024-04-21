Окупанти у Маріуполі зруйнували пам'ятний знак до 500-річчя українського козацтва

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни зруйнували ще один пам’ятник в Маріуполі. Знов - зі згадкою України. Стела на площі Ринок, зі згадкою про те, що Маріуполь засновано від козацької фортеці. І що Росія до Маріуполя якби не до чого", - написав Андрющенко.

Зазначається, що це вже другий за рахунком пам'ятник, який зруйнували окупанти. Перший був пам’ятник жертвам Голодомору.

"Це ті, хто нам дорікають за демонтаж радянських та російських катів та псевдокультури", - додав радник.

Зауважимо, що цю пам'ятку встановили у 2020 році у самому центрі Маріуполя, неподалік від Драмтеатру. Пам’ятний знак запорозьким козакам Кальміуської паланки був встановлений на місці сторожового посту Кальміус - центру тієї самої Кальміуської паланки - до 500-річчя українського козацтва.