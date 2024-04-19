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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни в Маріуполі прибирають пропагандистський мурал із дівчиною, на яку падають "ракети НАТО"

19 квітня, 2024 п'ятниця
17:38
Війна з Росією скандальний мурал з дівчиною, на яку "падають ракети НАТО"

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники прибирають пропагандистський мурал із дівчиною "під ракетами НАТО", оскільки будівля, на якій вона зображена, - в аварійному стані

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради в Telegram. 

Зазначено, що окупанти прибирають у місті скандальний пропагандистський мурал, де зображена дівчина, на яку падають "ракети НАТО". За словами місцевих, ці дії росіян зумовлені аварійним станом будівлі.

Відомо, раніше маріупольці скаржилися на те, що "всі стіни дев’ятиповерхівки просто в "дірках від російських снарядів. Загарбники не зробили ремонту, але прикрили недоліки муралом". Згодом шматки фарби почали відпадати разом із стіною. 

Минулого року італійський художник створив в тимчасово окупованому Маріуполі на одному з будинків на проспекті Металургів мурал із дівчиною, на яку нібито "падають ракети НАТО". 

"Як виявилося пізніше, таким чином загарбники хотіли приховати аварійний стан будинку, який виник саме через російські обстріли міста. Але, як завжди, у них нічого не вийшло", - додали в міськраді. 

  • 11 квітня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі російська "Юнармія" проводить для школярів уроки з користування зброєю, також дітей зомбують пропагандою Кремля.
Теги:
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
НАТО
пропаганда
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