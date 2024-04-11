У Маріуполі окупаційна "Юнармія" вчить дітей користуватися зброєю та зомбує пропагандою, - міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Вказано, що російська "Юнармія" регулярно вчить дітей поводженню зброєю, її осередки вже майже два роки діють на базі шкіл №26 та 7. Крім того, окупанти неодноразово відвідують школи міста, щоб проводити "уроки мужності"

"Так окупанти намагаються спершу змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур та окупаційного війська", - наголосили у міськраді.