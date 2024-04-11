У Маріуполі окупаційна "Юнармія" вчить дітей користуватися зброєю та зомбує пропагандою, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі російська "Юнармія" проводить для школярів уроки з користування зброєю, також дітей зомбують пропагандою Кремля
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Вказано, що російська "Юнармія" регулярно вчить дітей поводженню зброєю, її осередки вже майже два роки діють на базі шкіл №26 та 7. Крім того, окупанти неодноразово відвідують школи міста, щоб проводити "уроки мужності"
"Так окупанти намагаються спершу змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур та окупаційного війська", - наголосили у міськраді.
- Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели молодіжний форум "Троянда Донбасу", на якому ворог героїзував воєнних злочинців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.37
- EUR Купівля 41.95Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе