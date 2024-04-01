РФ провела в Маріуполі спрямований на підлітків мілітаристський форум, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На форумі, який був спрямований на молодь, "підліткам промивали мізки й героїзували воєнних злочинців, які й причетні до знищення міста".

"Місто, яке було майже повністю знищено росіянами, використовується ворогом для поширення своєї антилюдської ідеології", - додають у ЦНС.