РФ провела в Маріуполі спрямований на підлітків мілітаристський форум, - Спротив
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели молодіжний форум "Троянда Донбасу", на якому ворог героїзував воєнних злочинців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На форумі, який був спрямований на молодь, "підліткам промивали мізки й героїзували воєнних злочинців, які й причетні до знищення міста".
"Місто, яке було майже повністю знищено росіянами, використовується ворогом для поширення своєї антилюдської ідеології", - додають у ЦНС.
- 29 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни запустять залізницю від міста до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя.
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