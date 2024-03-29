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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни запустять залізницю від Маріуполя до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя, - Андрющенко
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Росіяни запустять залізницю від Маріуполя до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя, - Андрющенко

29 березня, 2024 п'ятниця
08:55
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснив, яку залізницю росіяни будують біля Маріуполя

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Відбувається велика плутанина з цією залізницею, і росіяни намагаються приховати ту частину залізниці, яку вони будують. Їм не подобається, що ми про це знаємо. Тому що та залізниця, про яку так багато галасу, будується непублічно, і будується на базі тієї залізниці, яка існувала до 2014 року між Маріуполем і територією РФ. Там треба добудувати невелику частину, максимум 30% від Маріуполя до Іловайська. Росіяни будують мости, і не можна сказати, що вони там десь загальмували, і це становить великі ризики", - наголосив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, іншу залізницю, про яку окупанти мріють, - це від Ростова вздовж азовського узбережжя, росіяни не анонсують.

"Тому навіть в наших картах є велика плутанина. Тобто це залізниця від Ростова, яку вони хочуть побудувати вздовж узбережжя Азовського моря. Там ще нічого не зроблено, там ще нерозподілені земельні ділянки, де залізниця має пройти, там дійсно росіяни загальмували. А ось реальна залізниця, і те, що вона буде впливати на військову логістику, то в них є просування. Якщо такими темпами будівництва вони будуть рухатися, то ми побачимо перші потяги вже або наприкінці квітня, або точно в травні", - зауважив Андрющенко.

  • 2 жовтня 2023 року стало відомо, що росіяни будують дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
  • 11 січня тодішній голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим.
  • 18 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена.
Теги:
Новини
Росія
Маріуполь
Донеччина
Азовське море
окуповані території
окупанти
Іловайськ
Військові новини
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