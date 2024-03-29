Росіяни запустять залізницю від Маріуполя до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя, - Андрющенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Відбувається велика плутанина з цією залізницею, і росіяни намагаються приховати ту частину залізниці, яку вони будують. Їм не подобається, що ми про це знаємо. Тому що та залізниця, про яку так багато галасу, будується непублічно, і будується на базі тієї залізниці, яка існувала до 2014 року між Маріуполем і територією РФ. Там треба добудувати невелику частину, максимум 30% від Маріуполя до Іловайська. Росіяни будують мости, і не можна сказати, що вони там десь загальмували, і це становить великі ризики", - наголосив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, іншу залізницю, про яку окупанти мріють, - це від Ростова вздовж азовського узбережжя, росіяни не анонсують.

"Тому навіть в наших картах є велика плутанина. Тобто це залізниця від Ростова, яку вони хочуть побудувати вздовж узбережжя Азовського моря. Там ще нічого не зроблено, там ще нерозподілені земельні ділянки, де залізниця має пройти, там дійсно росіяни загальмували. А ось реальна залізниця, і те, що вона буде впливати на військову логістику, то в них є просування. Якщо такими темпами будівництва вони будуть рухатися, то ми побачимо перші потяги вже або наприкінці квітня, або точно в травні", - зауважив Андрющенко.