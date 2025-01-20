У Латвії планують заборонити росіянам та білорусам працювати в управлінні критичною інфраструктурою

Про це повідомляє Delfi.

Критична інфраструктура Латвії - обʼєкти, важливі для реалізації суспільних функцій, охорони здоровʼя, безпеки й економічного та соціального добробуту. У матеріалі акцентують, що поправки стосуються особливо інфраструктури, що важлива в європейському масштабі.

Згідно з поправками, РФ і Білорусь або їхні громадяни чи юридичні особи, зареєстровані в країнах, не можуть стати власником, керуючим або справжнім бенефіціаром критичної інфраструктури або особливо значущої в європейському масштабі інфраструктури.

Росіяни й білоруси також не зможуть працевлаштуватися в критичній інфраструктурі, за винятком наявності окремого дозволу органів державної безпеки.

"З метою зміцнення захисту важливої для безпеки Латвії й суспільства критичної інфраструктури поправки передбачають, що власник критичної інфраструктури, істинний вигодонабувач або правовий власник повинен бути лояльним до Латвії та її Конституції, водночас йому забороняється надавати підтримку, зокрема інформаційну, особам або державам, які загрожують територіальній неподільності, суверенітету та незалежності або конституційному ладу демократичних держав", - йдеться в матеріалі.