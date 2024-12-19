У Литві заборонили службу в армії особам з громадянством РФ, Білорусі та Китаю

Про це повідомляє LRT.

Литовський сейм 19 грудня схвалив відповідні правки, за які проголосували більше 100 парламентарів. Відтепер особи, що мають громадянство РФ, Китаю та Білорусі (куди уряд заборонив виїжджати), не зможуть вступити на професійну військову службу, службу в добровольчих силах, обовʼязкову військову службу чи на добровільну непостійну військову службу.

У випадку, якщо людина вже є у складі збройних сил, але отримає громадянство зазначених країн, - вона буде звільнена зі служби. Це також стосується членів Литовського союзу стрільців.

Водночас у литовському уряді наголосили: професійні військові не можуть відвідувати Росію, Білорусь та Китай, які становлять загрозу нацбезпеці Литви, з неслужбовою метою.

У матеріалі додають, що станом на листопад 2024 року в литовській армії служили 11 осіб із подвійним громадянством - Литви та РФ або Білорусі. Загалом у ЗС країни налічувалися близько 20 тис. солдат.

У Литві з січня 2025 року вирішили заборонити складання іспитів з водіння російською мовою: вони будуть проводитися виключно литовською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.





