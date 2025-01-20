Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
Південна Корея почала розробляти власну систему протиракетної оборони, схожої на ізраїльський "Залізний купол", аби захищатися від артилерійської загрози з боку КНДР
Про це повідомляє Yonhap.
У держагентстві із закупівель зброї розповіли, що південнокорейський уряд планує витратити на систему $329 млн, а розробити її мають до 2028 року.
Зазначено, що система ПРО на низькій висоті (LAMD) буде призначена для одночасного перехоплення артилерійських снарядів.
Інформаційне агентство додає: Південна Корея має намір зміцнити можливості протиповітряної оборони в Сеулі, оскільки КНДР має артилерійські гармати великої дальності, розміщені в межах досяжності столичного району.
- 6 січня Південна Корея повідомила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря, що стало першим таким випадком у 2025 році.
- 14 січня Північна Корея випустила ракету невстановленого типу у бік Східного моря.
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