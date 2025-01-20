Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР

Про це повідомляє Yonhap.

У держагентстві із закупівель зброї розповіли, що південнокорейський уряд планує витратити на систему $329 млн, а розробити її мають до 2028 року.

Зазначено, що система ПРО на низькій висоті (LAMD) буде призначена для одночасного перехоплення артилерійських снарядів.

Інформаційне агентство додає: Південна Корея має намір зміцнити можливості протиповітряної оборони в Сеулі, оскільки КНДР має артилерійські гармати великої дальності, розміщені в межах досяжності столичного району.