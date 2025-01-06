Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Південна Корея заявила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети

Південна Корея заявила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети

Марія Науменко
6 січня, 2025 понедiлок
06:58
Світ КНДР ракета

У понеділок, 6 січня, Південна Корея повідомила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря, що стало першим таким випадком у 2025 році

Зміст

Про це інформує Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск, ймовірно, балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години дня з району Пхеньяну.

"Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг і пильність, тісно обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською і японською сторонами і підтримуючи стан повної бойової готовності", - йдеться в повідомленні JCS.

Як зазначили у виданні, запуск відбувся у той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль зі стримування північнокорейських загроз на тлі політичних потрясінь на Півдні, спричинених невдалою спробою президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан минулого місяця.

  • Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада.

 

Теги:
Новини
КНДР
Південна Корея
США
Ентоні Блінкен
Військові новини
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Російський газ
Автор Ірена Моляр
4 січня, 2025 субота
Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-4.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.57
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 січня
07:11
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Атака БПЛА в ніч на 6 січня: пошкоджено мережу залізниці на Київщині, затримуються потяги
06:57
Тріумф "Бруталіста": оголошено переможців премії "Золотий глобус" – 2025
06:40
ЗСУ
В ISW розповіли, в яких районах Курщини ЗСУ мають тактичні успіхи
05:42
В Україні офіційно підтверджено 13 випадків метапневмовірусу
00:39
Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів
00:05
Петр Павел
Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ
2025, неділя
5 січня
23:43
Оновлено
Курська область
Сили оборони відновили наступальні дії на Курщині: усі подробиці
23:33
Володимир Зеленський
"Не поважаю ні керівника Росії, ні цей народ": Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою
23:17
Оновлено
ЗСУ
На Покровському напрямку ЗСУ за день знищили 130 окупантів, поранили 170
23:08
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Зеленський заявив, що на війні проти України було ліквідовано 3800 солдатів КНДР
22:39
трамп путін
Путін хоче пересварити мене з Трампом та завершити окупацію України, - Зеленський
22:32
лукашенко, 9 травня 2023
Зеленський: Лукашенко перепрошував за пуски ракет по Україні у перші дні вторгнення РФ
22:13
Ліквідовані російські підполковники
Перед Новим роком ЗСУ ліквідували на Курщині двох російських підполковників, - ЗМІ
21:59
Володимир Зеленський
"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ
21:30
Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"
21:20
Підводний ракетоносій, флот РФ
РФ вивела усі підводні човни з Середземного моря, - ЗМІ
21:13
Ексклюзив
росія, санкції
Соціолог Шульга розповів, як російська влада намагається керувати внутрішньою стабільністю в РФ
21:11
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстрілювали і атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, 12 поранених
21:09
Огляд
Пожежа на нафтобазі у Ровеньках
Спалені локомотиви у Московській області, атака морського торгівельного порту "Усть-Луга" та десятки БПЛА над областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:04
Сумщина
Якщо порівнювати з минулим роком, обстріли прикордоння Сумщини збільшилися в 4 рази
20:54
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Процес відбувається": нардеп Княжицький про перехід від УПЦ МП до ПЦУ
20:51
В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, загинули троє членів екіпажу
20:40
Ексклюзив
"Едельвейси" відбили повторні масовані штурми окупантів: 44 ліквідованих і 33 поранених росіян
"Тактика ефективна": військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують цивільний транспорт при штурмах
20:39
У пожежі на столичному Лісовому масиві згоріли двоє людей
20:37
Снігопад
США накрив найсильніший снігопад за десятиліття
20:24
Металургійний гігант у польському Ченстохові відновлює виробництво
20:20
OPINION
TikTok під забороною: чому Європа позбувається китайської соцмережі
20:02
OPINION
Європа мусить створити коаліцію з Україною. Інакше на неї чекає війна
19:39
новини Львівщини
Росіяни атакували "шахедами" інфраструктуру Сум
19:11
армія КНДР
Родичів північнокорейських солдат, загиблих на війні РФ проти України, змушують підписувати документи про нерозголошення, - InformNapalm
18:40
Інтерв’ю
У парламенті США проукраїнські республіканці та демократи все ще мають більшість, - Піонтковський
18:31
Крістіан Штоккер
Тимчасовим канцлером Австрії обрали Крістіана Штокера
18:14
Інтерв’ю
Інна Старовойтенко
"Українство, з яким він народився, його притягувало в усіх ситуаціях": історикиня Старовойтенко про мецената української культури Чикаленка
18:04
OPINION
Аргентинський експеримент Мілея
17:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Найбільше остерігаюся, що Трамп після першої невдачі, дистанціюється від проблеми війни Росії в Україні, - дипломат Безсмертний
17:29
Оновлено
Шольц путін
Шольц заперечує, що готується до зустрічі з Путіним
17:23
Братислав Живкович під час російського вторгнення до Криму (2014)
На Курщині ліквідовано сербського найманця Братислава Живковича, який воював проти України ще з анексії Криму
17:18
Ексклюзив
полон вбиває
Співзасновниця асоціації "Сила морської піхоти" Савова розповіла про акцію "1000 днів полону", яка відбудеться у Києві 6 січня
16:44
Піротехніка, салюти, феєрверки
Попри загибель 5 людей на Новий рік, Німеччина проти заборони феєрверків
16:26
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV