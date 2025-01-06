Південна Корея заявила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети
У понеділок, 6 січня, Південна Корея повідомила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря, що стало першим таким випадком у 2025 році
Про це інформує Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував запуск, ймовірно, балістичної ракети середньої дальності, близько 12 години дня з району Пхеньяну.
"Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг і пильність, тісно обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету з американською і японською сторонами і підтримуючи стан повної бойової готовності", - йдеться в повідомленні JCS.
Як зазначили у виданні, запуск відбувся у той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль зі стримування північнокорейських загроз на тлі політичних потрясінь на Півдні, спричинених невдалою спробою президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан минулого місяця.
- Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада.
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