КНДР запустила ракету у бік Східного моря
У вівторок, 14 січня, Північна Корея випустила ракету невстановленого типу у бік Східного моря
Про це інформує Yonhap, посилаючись на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
За даними військових, КНДР запустила невизначений снаряд у напрямку Східного моря. Наразі Об'єднаний комітет начальників штабів не надає жодних подробиць, оскільки триває аналіз.
- 6 січня Південна Корея повідомила про ймовірний запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря, що стало першим таким випадком у 2025 році.
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