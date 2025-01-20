Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Проблему знаю трохи глибше не тільки на прикладі японського волонтера Фумінорі Цучіко, який майже від початку повномасштабного вторгнення допомагає харків'янам. Все місто його знає та й вся Україна. Це дуже позитивна людина, і я вдячний, що він зробив і робить всі ці роки. А зараз йому Харківська міграційна служба не дала посвідку на проживання в Україні. Щодо діяльності міграційної служби, то в мене таке враження, що всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, треба звільнити, розігнати та набрати нових", - прокоментував депутат Харківської міської ради.

За його словами, є й інші приклади – білоруський опозиціонер, який втік від репресій Лукашенка і перебуває в Україні. Документи цього громадянина Білорусі згоріли у харківському СБУ після обстрілу у 2022 році, тепер він постійно подає в суди на міграційну службу, щоб надали йому якусь посвідку чи документ, який встановлює його особу. Цих судів вже було близько п'яти, але постійно переносяться засідання.

"Фумінорі Цучіко – відома людина, і ми це зараз назагал підіймаємо, але є й інші люди, які нічого не можуть добитися від нашої міграційної служби. Тільки гроші, тільки хабар – на такому рівні можливе рішення. Однак і Фумінорі не понесе їм хабар, і білоруський опозиціонер, тому це все тягнеться без кінця. Мова там про серйозні суми, тисячі доларів, тоді тільки "підходь, щось зробимо", - зауважив Богдан Ткачук.