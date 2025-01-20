Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією Повітряних сил, Росія атакувала Україну від 19-ї години 19 січня. Для атак ворог застосував 141 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, атака тривала з п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія). Також РФ ударила із Курської області по Сумщині балістичною ракетою "Іскандер-М".

Станом на 08:00 підтверджено збиття 93 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), два з них полетіли у Росію, – додали в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.