Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
У ніч на понеділок, 20 січня 2025 року, російська армія атакувала Україну 141 ударним безпілотником, а також безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією Повітряних сил, Росія атакувала Україну від 19-ї години 19 січня. Для атак ворог застосував 141 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, атака тривала з п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія). Також РФ ударила із Курської області по Сумщині балістичною ракетою "Іскандер-М".
Станом на 08:00 підтверджено збиття 93 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), два з них полетіли у Росію, – додали в Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
- У Росії в ніч на понеділок, 20 січня, низка областей також зазнала атаки безпілотників. Зокрема, про загрозу атаки БПЛА повідомляли в Татарстані, а також ввели обмеження на роботу двох аеропортів.
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