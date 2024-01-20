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20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту

20 січня, 2024 субота
10:00
Суспільство Донецький аеропорт

Сьогодні, 20 січня, українці відзначають День Автономної Республіки Крим і вшановують героїзм, витримку та мужність захисників Донецького аеропорту

День пам'яті захисників Донецького аеропорту

День пам'яті захисників Донецького аеропорту в Україні відзначається 20 січня. Цей час призначений для вшанування військових, добровольців і медиків, які героїчно захищали Донецький аеропорт від російських окупаційних військ.

Донецький аеропорт став символом героїзму та стійкості українських захисників, які в тяжких умовах вели боротьбу та протистояли штурмам агресора. З 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року військові та добровольці української армії героїчно захищали аеропорт. Офіційно оборона тривала 242 дні, однак останні військові вийшли вже після 244 днів. "Кіборги вистояли, не встояв бетон", - ця фраза увійшла в історію та визначає не лише фізичний опір, але й моральну силу та стійкість людей, які залишалися вірними своїм обов'язкам і вели боротьбу в надзвичайно важких умовах. Варто зауважити, що "кіборгами" прозвали українських захисників окупанти, що визнали незламну силу та дух наших воїнів.

Спроби встановлення контролю над Донецьким аеропортом сепаратистами, які отримали підтримку російських військових, розпочалися 17 квітня 2014 року. Це сталося після того, як була проголошена "Донецька народна республіка" (ДНР) терористами. Протягом наступних місяців відбувалися інтенсивні бої, аеропорт став летовищем великої та важкої оборони, яка закінчилась після повної руйнації старого та нового терміналів. "Найбільші бої за Дебальцеве почалися після того, як упав Донецький аеропорт. І якби там не було українських військових, усе могло закінчитися для України втратою не тільки Дебальцевого, а й інших територій. ДАП сковував сили супротивника", – пояснив генерал, Герой України Олег Мікац в інтерв’ю ВВС.

За офіційними даними Міноборони, захист Донецького аеропорту обійшовся дорогою ціною українському народу. Більше 200 військових загинули внаслідок обстрілів і ворожих атак та понад 500 отримали поранення.

В Україні День пам'яті захисників Донецького аеропорту є часом вшанування та визнання героїзму тих, хто боровся та досі бореться за незалежність і територіальну цілісність країни.

Фото: Український інститут національної пам'яті

День Автономної Республіки Крим

У січні 1954 року було прийняте рішення про передачу Кримської області до Української РСР. Це рішення було оформлене указом президії Верховної Ради Радянського Союзу. Передача Криму до складу Української РСР мала символічний та економічний характер, спиралася на територіальну та економічну близькість.

Сьогодні День Автономної Республіки Крим відзначається 20 січня і є датою, коли був проведений у 1991 році на території півострова Крим референдум. Мешканці висловили свою волю стосовно статусу регіону, і за підсумками голосування понад 93% учасників підтримували створення Автономної Республіки Крим у складі України.

Згодом, 1 грудня 1991 року, мешканці АР Крим, проголосували на Всеукраїнському референдумі щодо визначення незалежності України. Це було важливим історичним кроком, що підкреслив вольове рішення народу стати єдиною незалежною країною.

У 2014 році Росія здійснила анексію Кримського півострова, що визначено багатьма країнами та міжнародними організаціями як грубе порушення міжнародного права. Більшість країн світу визнала анексію Криму незаконною, що стало причиною введення санкцій проти Росії.

Україна продовжує зазначати, що Крим є невіддільною частиною її території, та активно долучає всі наявні можливості та зусилля для відновлення справедливості.

Фото: Інтерфакс-Україна

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