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Головна Економіка Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA

Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA

Катерина Єсікова
20 січня, 2025 понедiлок
00:01
Економіка

Дружина обраного президента США Меланія Трамп увечері 19 січня оголосила про запуск власної криптовалюти - $MELANIA

Зміст

Про це вона написала у Х.

"Офіційний мем Меланії вже в ефірі наживо! Ви можете придбати $MELANIA вже зараз", - написала дружина обраного президента США.

Що передувало

У липні 2024 року Дональд Трамп пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".

Так, 18 січня він заявив про запуск власної криптовалюти – мемкоїна $TRUMP. Уже наступного дня монета-мем коштувала понад $68 млрд.

Крім цього, за понад добу криптовалюта $TRUMP стала 19-ю найбільшою цифровою валютою.

Теги:
Новини
Світ
Дональд Трамп
криптовалюта
США
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