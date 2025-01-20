Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA

Про це вона написала у Х.

"Офіційний мем Меланії вже в ефірі наживо! Ви можете придбати $MELANIA вже зараз", - написала дружина обраного президента США.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Що передувало

У липні 2024 року Дональд Трамп пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".

Так, 18 січня він заявив про запуск власної криптовалюти – мемкоїна $TRUMP. Уже наступного дня монета-мем коштувала понад $68 млрд.

Крім цього, за понад добу криптовалюта $TRUMP стала 19-ю найбільшою цифровою валютою.