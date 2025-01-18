Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти $TRUMP

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Х.

"Мій новий офіційний мемкоїн вже тут. Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо – перемогу. Приєднуйтесь до моєї особливої спільноти Трампа. Отримайте свій $TRUMP прямо зараз", – йдеться в його дописі.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

На сайті проєкту зазначили, що в перший день користувачам доступно 200 млн $TRUMP, а протягом трьох років загальна сума зросте до 1 млрд $TRUMP.

"За словником Merriam-Webster, мем – це ідея, поведінка, стиль або використання, що поширюється від людини до людини в межах певної культури", – пояснили в проєкті значення слово "мем" у назві сайту.