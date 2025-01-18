Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти $TRUMP
Новообраний президент США Дональд Трамп у суботу, 18 січня, заявив про запуск власної криптовалюти – мемкоїна $TRUMP
Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Х.
"Мій новий офіційний мемкоїн вже тут. Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо – перемогу. Приєднуйтесь до моєї особливої спільноти Трампа. Отримайте свій $TRUMP прямо зараз", – йдеться в його дописі.
На сайті проєкту зазначили, що в перший день користувачам доступно 200 млн $TRUMP, а протягом трьох років загальна сума зросте до 1 млрд $TRUMP.
"За словником Merriam-Webster, мем – це ідея, поведінка, стиль або використання, що поширюється від людини до людини в межах певної культури", – пояснили в проєкті значення слово "мем" у назві сайту.
- У липні 2024 року Дональд Трамп пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".
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