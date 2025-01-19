Монета-мем Трампа $TRUMP подорожчала до понад $68 млрд

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що за понад добу криптовалюта $TRUMP стал а 19-ю найбільшою цифровою валютою.

За даними CoinGecko, станом на другу половину дня в неділю монета торгувалася на рівні трохи більш як $68 і оцінювалася в понад $68 мільярдів.

"Тепер ви можете отримати свій шматочок історії. Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, незважаючи на труднощі", – йдеться на сайті.