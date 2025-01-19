Монета-мем Трампа $TRUMP подорожчала до понад $68 млрд
Обраний президент Дональд Трамп запустив свою першу криптовалюту - монету-мем під назвою $TRUMP. Станом на вечір неділі вона коштує понад $68 млрд
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що за понад добу криптовалюта $TRUMP стала 19-ю найбільшою цифровою валютою.
За даними CoinGecko, станом на другу половину дня в неділю монета торгувалася на рівні трохи більш як $68 і оцінювалася в понад $68 мільярдів.
"Тепер ви можете отримати свій шматочок історії. Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, незважаючи на труднощі", – йдеться на сайті.
- Дональд Трамп у суботу, 18 січня, заявив про запуск власної криптовалюти – мемкоїна $TRUMP.
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