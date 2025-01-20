РФ ударила КАБом по селищу Золочів на Харківщині: постраждала 14-річна дівчина
Увечері 19 січня російський ворог завдав удару керованою авіабомбою по селищу Золочів Харківської області. Унаслідок цього поранення отримала 14-річна дівчина
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Зазначається, що окупанти вдарили КАБом біля приватного будинку в Золочеві Богодухівського району.
Спершу в ОВА написали, що постраждав хлопчик 14 років, проте пізніше там уточнили, що поранення отримала дівчина. У неї осколкові поранення - постраждалу госпіталізували до медичної установи.
- Вдень неділі, 19 січня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. На Київщині уламки збитої цілі пошкодили приватну будівлю та легкові авто.
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