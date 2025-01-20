РФ ударила КАБом по селищу Золочів на Харківщині: постраждала 14-річна дівчина

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зазначається, що окупанти вдарили КАБом біля приватного будинку в Золочеві Богодухівського району.

Спершу в ОВА написали, що постраждав хлопчик 14 років, проте пізніше там уточнили, що поранення отримала дівчина. У неї осколкові поранення - постраждалу госпіталізували до медичної установи.