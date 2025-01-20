Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу
Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд розпочала передвиборчу кампанію на пост премʼєр-міністра, заявивши, що є найкращим кандидатом для боротьби з майбутнім президентом США Дональдом Трампом
Про це повідомляє Bloomberg.
Фріланд у промові пообіцяла боротися за Канаду, зокрема - використовувати контртарифи для економічного тиску на США, які Трамп офіційно очолить 20 січня. Раніше він заявив, що запровадить високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди економіці.
"Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь", - сказала Фріланд.
Вона також пообіцяла боротьбу "долар за долар" - помсту за тарифи Вашингтона, яка "завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати".
Зазначено, що ексміністерка фінансів претендує на посаду лідера Ліберальної партії та премʼєра Канади після того, як Джастін Трюдо оголосив про свою відставку 6 січня.
Bloomberg додає: якщо Фріланд переможе на виборах - стане другою жінкою-премʼєром Канади й першою, яка очолить Ліберальну партію.
- 17 січня Христя Фріланд, колишня міністерка фінансів Канади оголосила про свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра та лідера Ліберальної партії.
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