Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу

Про це повідомляє Bloomberg.

Фріланд у промові пообіцяла боротися за Канаду, зокрема - використовувати контртарифи для економічного тиску на США, які Трамп офіційно очолить 20 січня. Раніше він заявив, що запровадить високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди економіці.

"Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь", - сказала Фріланд.

Вона також пообіцяла боротьбу "долар за долар" - помсту за тарифи Вашингтона, яка "завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати".

Зазначено, що ексміністерка фінансів претендує на посаду лідера Ліберальної партії та премʼєра Канади після того, як Джастін Трюдо оголосив про свою відставку 6 січня.

Bloomberg додає: якщо Фріланд переможе на виборах - стане другою жінкою-премʼєром Канади й першою, яка очолить Ліберальну партію.