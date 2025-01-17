Христя Фріланд, яка має українське коріння, офіційно висунула свою кандидатуру на пост прем'єра Канади
У п'ятницю, 17 січня, Христя Фріланд, колишня міністерка фінансів Канади оголосила про свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра та лідера Ліберальної партії
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Я балотуюся, щоб боротися за Канаду", - наголосила Фріланд.
Так вона стане суперницею Марка Карні, колишнього керівника Банку Канади і Банку Англії, який офіційно розпочав свою кампанію e четвер.
Як пише Bloomberg, Фріланд має вищий рівень підтримки серед канадців у порівнянні з багатьма іншими колишніми і нинішніми членами уряду Трюдо, але її близькі зв'язки з непопулярним прем'єр-міністром можуть стати перешкодою.
З моменту обрання Трюдо і лібералів у 2015 році Фріланд обіймала ряд важливих посад, включаючи міністра торгівлі, міністра закордонних справ та міністра фінансів, а також виконувала обов'язки заступника прем'єр-міністра.
"Якщо у неї і є проблема, то в тому, що вона не зробила достатньо ранніх кроків і не змогла створити політичний профіль, публічний профіль, окремий від уряду, з яким вона була тісно пов'язана", - пояснив голова політичного факультету Йоркського університету Денніс Пілон.
Якщо Фріланд буде обрана лідером лібералів, вона стане першою жінкою на цій посаді в історії партії та другою жінкою на посаді прем'єр-міністра Канади після Кім Кемпбелл, яка виконувала ці обов'язки понад чотири місяці у 1993 році.
- Раніше, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку.
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