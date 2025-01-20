От тільки проблема в тому, що цей "кожен лінивий", сказавши "А", не казав "Б". Політика в українському суспільстві насправді була і у 2022 і у 2023. Проводили соціологічні опитування, партії (лідери чи майбутні лідери партій) змагалися на волонтерських фронтах, а багато хто реально воював і воює. В цей час виник феномен Залужного-політика, який страшенно хвилював більшість політикуму, загорялися і тьмяніли зірки Арестовича і багатьох інших. Насправді політика не зʼявилася у 2024 році. Вона була присутня завжди.

Що змінилося у 2024 році, так це те, що в суспільство почала активно повертатися ненависть, як один із базових елементів нашої розконсолідованості?

Читайте також: Цією війною Росія хоче заразити нас смертю У нас багато хто справедливо вважав, що вся наша політика будувалася навколо газової труби й російської мови. Це абсолютно справедливо, але з 2004 року країну доволі штучно розділили не лише мовою, але й ненавистю. Тільки от штучне розділення призвело до реальної, а не підробної ненависті. Розділення ненавистю стало основою внутрішньої політики, а країна була приречена на революції й на тупцювання на місці.

Що відбулося 24 лютого 2022 року? Повторюся, політика нікуди не поділася. Але у нас в цей день на маргінес було загнано внутрішню ненависть. І так було до весни 2024 року. Потім поступово ця внутрішня ненависть стала виходити з маргінесу. Іноді абсолютно справедливо, іноді абсолютно штучно. Але зараз вона в повний ріст повертається.

Чому повертається? Не тому, що запахло виборами. А тому, що іншого способу проявлення політики у нас не вироблено. Ті, хто готовий до дискусій, переважно не йдуть в політику. А потрапивши в політику, ти починаєш грати за правилами футбольних фанатів.

Який вихід? Діалог. Але це нікому не потрібно. Нікому — означає нікому.