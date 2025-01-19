Життя та його проростання, його несподіваності та його подиву — із формами, які віджили себе, але за простір і час відчайдушно чіпляються, і які постійно механічно повторюють самих себе.

Ми досі не знаємо, які сили в нас переможуть. Бо сили інерції, безсенсовного повторення, смерті, досі сильні. Навіть у нас усередині. Тому боротьба продовжується.

Росія ж давно зробила ставку на смерть. На ненависть до живого та нового. Вона використовує смерть як management tool. Смерть — це її єдина зброя. При владі в неї — старі діди й баби, які скоро помруть. Але ця їхня близькість до смерті є і їхньою слабкістю, і їхньою силою. Цей ворог серйозний саме тому, що він заражений смертю. Читайте також: Краса — один із найближчих синонімів буття

Цією війною Росія хоче заразити нас смертю. Вона хоче життя перетворити на частину смерті. На безсенсовний антракт у в'язкому і смердючому світі вмирання.

Ми ж прагнемо і до смерті ставитися з берега життя. І пам'ятати наших загиблих як живих. І продовжувати те, що вони почали. Читайте також: Про любов під час війни

Я скрізь за межами України повторюю, що від цієї боротьби залежить майбутнє світу. Бо якщо смерть переможе життя тут — вона переможе життя скрізь. Якщо неволя переможе волю тут, вона переможе скрізь. Тому це війна за нас — але й за майбутнє світу.

"Нове" та "старе" саме по собі не є цінностями чи антицінностями. Цінностями є енергія життя, яку вони несуть у собі. Антицінностями є енергія смерті, яку вона також можуть нести.

Я дуже вірю в те, що в нас життя переможе. Так, це вже є і буде поранене життя. Вразливе та уражене життя. Але воно знатиме про себе щось таке, що звичайне життя про себе не знає.