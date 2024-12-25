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OPINION

Краса — один із найближчих синонімів буття

Володимир Єрмоленко
25 грудня, 2024 середа
20:02
Погляд

У темні часи важливо помічати красу. Бо краса є спалахом. Вона живе недовго. Вона смертна. Наш погляд подовжує її життя, трохи

Зміст

Краса жовтого листя у жовтні. Краса облич твоїх дітей. Краса ранку, краса вечора. Краса рук, краса горизонту. Краса музики, краса тиші. 

Технологічні часи притупили відчуття краси. Мистецтво почало цінувати інші речі — інтелект, цікавість, суспільну значущість, провокацію. Це добре. Але. Але не коштом краси, будь ласка. 

Бо інтелект, суспільну значущість чи провокацію можна пояснити. А красу ні. Ти ніколи не можеш пояснити, що таке краса. 

Тому краса — один із найближчих синонімів буття. Бо ти не можеш пояснити, що таке буття. Буття — це те, що є. Краса — це те, що є. 

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Ти не можеш знайти для неї основу. Не можеш додати до неї суфікса. Означника. Прикметника. Не можеш відповісти на слово "чому". Бо вона сама є основою. Вона є коренем. Вона є "тому, що". 

Мені подобається старий живопис. Моє улюблене - XVI століття, 1500-і. Були непрості часи, часи великого світоглядного конфлікту. І в ці непрості часи зʼявляється так багато великої краси. 

Наприклад, портретне мистецтво. Раптом Дюрер, Гольбейн, Тиціан, Бронзіно почали малювати портрети. Не ідеальні обличчя, а просто обличчя. 

Портретами вони хотіли сказати просту річ: я більше не можу сконструювати вам красу. Я не можу вам намалювати ідеал. Бо мене затоплює краса, яка є. Я захлинаюся в ній. Я тону в ній. Мені бракує повітря. Ловіть її, поки я ще дихаю. 

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
життя
Війна з Росією
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