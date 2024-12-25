Краса жовтого листя у жовтні. Краса облич твоїх дітей. Краса ранку, краса вечора. Краса рук, краса горизонту. Краса музики, краса тиші.

Технологічні часи притупили відчуття краси. Мистецтво почало цінувати інші речі — інтелект, цікавість, суспільну значущість, провокацію. Це добре. Але. Але не коштом краси, будь ласка.

Бо інтелект, суспільну значущість чи провокацію можна пояснити. А красу ні. Ти ніколи не можеш пояснити, що таке краса.

Тому краса — один із найближчих синонімів буття. Бо ти не можеш пояснити, що таке буття. Буття — це те, що є. Краса — це те, що є.

Читайте також: Про любов під час війни Ти не можеш знайти для неї основу. Не можеш додати до неї суфікса. Означника. Прикметника. Не можеш відповісти на слово "чому". Бо вона сама є основою. Вона є коренем. Вона є "тому, що".

Мені подобається старий живопис. Моє улюблене - XVI століття, 1500-і. Були непрості часи, часи великого світоглядного конфлікту. І в ці непрості часи зʼявляється так багато великої краси.

Наприклад, портретне мистецтво. Раптом Дюрер, Гольбейн, Тиціан, Бронзіно почали малювати портрети. Не ідеальні обличчя, а просто обличчя.