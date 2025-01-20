Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
Втрати армії РФ в Україні перевищили 820 тис. осіб від початку повномасштабної війни
Російська окупаційна армія з початку повномасштабної війни в Україні втратила близько 822 120 військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 820430 (+1690) осіб;
танків - 9821 (+10) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 20454 (+42) од;
артилерійських систем – 22074 (+19) од;
РСЗВ – 1262;
засоби ППО ‒ 1049 (+3) од;
літаків – 369 (+0) од;
гелікоптерів – 331;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153);
крилаті ракети ‒ 3051;
кораблі /катери ‒ 28;
підводні човни - 1;
автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87);
спеціальна техніка ‒ 3706 (+6).
Дані уточнюються.
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