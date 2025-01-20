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Хотіли вбити першого заступника міністра охорони здоровʼя: правоохоронці затримали двох жителів Київщини

Дар'я Куркіна
20 січня, 2025 понедiлок
10:17
Кримінал Служба безпеки України

СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоровʼя України: затримано двох спільників

Зміст

Про це інформує Служба безпеки. 

Відповідно до матеріалів справи, два жителі Київської області протягом місяців стежили за першим заступником міністра й планували застрелити його.

Так, фігуранти тривалий час ходили у приватний тир і відпрацьовували навички зі стрільби. Згодом вони почали шукати продавця зброї на чорному ринку для здійснення задуму.

Фігурантів затримали під час передачі коштів за вогнепальну зброю. Їм оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство.

Підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше співробітники СБУ та Нацполіції запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
Київщина
поліція
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