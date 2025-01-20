Сили оборони відновили деякі позиції на Курщині та Донеччині, - DeepState
Минулої доби Сили оборони України відновили позиції у Махнівці Курської області РФ і Зеленівці Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що українські військові відновили свої позиції у Курській та Донецькій областях - у селищах Махнівка та Зеленівка.
Своєю чергою російська окупаційна армія просунулася в Тернах Донецької області, Дворічній Харківської області, а також біля Колодязів та Слов'янки на Донеччині.
- Від початку доби, 19 січня, на російсько-українському фронті відбулося 180 бойових зіткнень. На Торецькому напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога. Висока активність окупантів зберігається на Покровському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе