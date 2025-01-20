Сили оборони відновили деякі позиції на Курщині та Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що українські військові відновили свої позиції у Курській та Донецькій областях - у селищах Махнівка та Зеленівка.

Своєю чергою російська окупаційна армія просунулася в Тернах Донецької області, Дворічній Харківської області, а також біля Колодязів та Слов'янки на Донеччині.