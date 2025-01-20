Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК

Про це він заявив у програмі "Коментар" з Мартою Оліярник.

Зазначається, що з травня 2024 року статус "обмежено придатний" був замінений на новий: "придатний до військової служби у відповідних частинах забезпечення, в ТЦК та СП, навчальних закладах, у ротах охорони, підрозділах логістики". Згідно із законодавством, такі особи мають пройти повторний медичний огляд у військово-лікарських комісіях до 4 лютого.

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"Багато хто цей процес ігнорував та не здійснював жодних заходів. Ми повинні наголосити на тому, що в законі написано, що ці чоловіки підлягають такому медичному огляду, і в жодному нормативному акті немає згадки про те, що такі особи повинні самостійно прийти в ТЦК, вимагати скерування на ВЛК і його проходити. Тому, власне, сьогодні з цим запитом звертаються люди, і ми розбираємо ситуації.", - заявив Филипець.

Він пояснив, що у зоні ризику можуть перебувати чоловіки, які мають бронювання. За його словами, для заброньованих чоловіків бронь завершується 28 лютого. Однак, якщо вони не пройдуть ВЛК до 4 лютого, існує ризик втрати можливості продовжити бронювання.

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"Ми просто фізично не встигнемо вчинити будь-яких юридичних дій з оскарження незаконних дій ТЦК та СП. Тому ми консультуємо людей йти на ВЛК і виконувати норму закону в розумінні, що вони підлягають повторному медичному огляду", - додав він.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за посиланням.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.

Кабмін на засіданні 14 січня дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.