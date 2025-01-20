Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
Ексклюзив

Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК

Катерина Єсікова
20 січня, 2025 понедiлок
09:00
Війна з Росією Бронювання військовозобов'язаних працівників

Адвокат Євген Филипець заявив, що заброньовані обмежено придатні чоловіки до 4 лютого мають пройти повторний медичний огляд у військово-лікарських комісіях (ВЛК)

Зміст

Про це він заявив у програмі "Коментар" з Мартою Оліярник.

Зазначається, що з травня 2024 року статус "обмежено придатний" був замінений на новий: "придатний до військової служби у відповідних частинах забезпечення, в ТЦК та СП, навчальних закладах, у ротах охорони, підрозділах логістики". Згідно із законодавством, такі особи мають пройти повторний медичний огляд у військово-лікарських комісіях до 4 лютого.

Читайте також: Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів

"Багато хто цей процес ігнорував та не здійснював жодних заходів. Ми повинні наголосити на тому, що в законі написано, що ці чоловіки підлягають такому медичному огляду, і в жодному нормативному акті немає згадки про те, що такі особи повинні самостійно прийти в ТЦК, вимагати скерування на ВЛК і його проходити. Тому, власне, сьогодні з цим запитом звертаються люди, і ми розбираємо ситуації.", - заявив Филипець.

Він пояснив, що у зоні ризику можуть перебувати чоловіки, які мають бронювання. За його словами, для заброньованих чоловіків бронь завершується 28 лютого. Однак, якщо вони не пройдуть ВЛК до 4 лютого, існує ризик втрати можливості продовжити бронювання.

Читайте також: Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації

"Ми просто фізично не встигнемо вчинити будь-яких юридичних дій з оскарження незаконних дій ТЦК та СП. Тому ми консультуємо людей йти на ВЛК і виконувати норму закону в розумінні, що вони підлягають повторному медичному огляду", - додав він.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за посиланням.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.

Кабмін на засіданні 14 січня дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.

Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
Україна
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
ТЦК
Читайте також:
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Автор Тетяна Нижник
18 січня, 2025 субота
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
08:56
Південна Корея
Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
08:54
Ексклюзив
Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук
08:50
ППО
Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
08:33
Оновлено
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль - 90 палестинських ув’язнених
08:32
Крим, Балаклава
РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 189 боєзіткнень, армія РФ втратила 1690 окупантів
08:06
OPINION
Пастка Байдена і зниження мобілізаційного віку
08:02
Христя Фріланд
Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу
07:59
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову
07:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Втрати армії РФ в Україні перевищили 820 тис. осіб від початку повномасштабної війни
07:40
Інтерв’ю
адвокат Євген Филипець
Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації
07:37
Оновлено
У Татарстані ввели обмеження у двох аеропортах через загрозу БПЛА, в Казані пролунали вибухи
07:20
Дональд Трамп
Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN
06:46
Ілон Маск
Ілон Маск зустрівся з віцепрезидентом Китаю перед інавгурацією Трампа
06:28
Італія
В Італії ініціюють законопроєкт про заборону мусульманського одягу, який закриває обличчя
06:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, повернути TikTok у США та збудувати в Америці "Залізний купол"
05:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто
00:53
ЗСУ
Сили оборони відновили деякі позиції на Курщині та Донеччині, - DeepState
00:18
Харківщина
РФ ударила КАБом по селищу Золочів на Харківщині: постраждала 14-річна дівчина
00:01
Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA
2025, неділя
19 січня
23:49
Олександр Сирський
Через атаки по промисловості РФ норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі, - Сирський
23:41
Удар по Запоріжжю 8 січня
У мережі з'явилося відео російського удару 8 січня по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 13 людей, понад 120 поранені
22:51
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Іран може дати задній хід, - сходознавець Якубович про угоду між Москвою та Тегераном про "стратегічне партнерство"
22:35
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Зараз до всіх заяв Трампа треба ставитись дуже уважно": дипломат Шамшур
22:23
Монета-мем Трампа $TRUMP подорожчала до понад $68 млрд
21:48
Дональд Трамп
Як може виглядати мирна угода між Україною та РФ за сприяння Трампа: прогноз від NYT
21:18
"Не гірше, ніж Patriot": Сирський заявив про розробку Україною власної системи ППО
21:06
втрати окупантів
За 2024 рік окупанти втратили більше живої сили, ніж за 2 попередні роки, - Сирський
20:49
Сирський заявив, що Сили оборони роблять все, щоб не допустити втрату Покровська
20:45
Огляд
удар по військових об'єктах ворога
Дрони у Татарстані, свіжа пожежа на базі в Енгельсі й на нафтобазі у Калузькій області: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:28
Ексклюзив
сховище газу
"Поки що ми не зможемо проходити цю зиму виключно на газі з власного видобутку": експерт з енергетики Омельченко
20:25
Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм “Град”
Білорусь виробляє снаряди для російських "градів": що встановило розслідування
20:11
Оновлено
TikTok
У TikTok заявили про початок процесу відновлення роботи застосунку в США
20:02
OPINION
Цією війною Росія хоче заразити нас смертю
19:52
війна з РФ, ЗСУ
Генштаб перевіряє, як формується 156-та бригада: що виявили
19:50
Ольга Решетилова
Ненаправлення на ВЛК і лікування та проблеми переведення між підрозділами: уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Решетилова про першу хвилю звернень
19:01
Ексклюзив
робота військових у місті Часів Яр
Ворог просувається, але не так швидко, як йому хотілося б, - воєнний оглядач Пехньо про ситуацію на Донеччині
18:45
Інтерв’ю
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Поки Трамп не прийде, не здійме шуму та не змусить діяти, важко очікувати реальних змін в обороні ЄС, - полковник Грант
18:22
Армія FM
У Києві в студії радіостанції "Армія FM" стався вибух: постраждала ведуча
18:03
Нова влада Сирії відхилила прохання курдів про створення власного військового блоку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV