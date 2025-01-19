Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів
OPINION

Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів

Мирослав Гай
19 січня, 2025 неділя
14:00
Погляд

Партнери зі США порушили питання мобілізації в Україні чоловіків 18 років. Це абсолютно неприйнятно, бо саме поняття повнолітній у США розглядається з 21 року, а українські 18 є радянським атавізмом

Зміст

Але сам напрямок дискусії зрозумілий. Україні потрібні резерви, а це люди. Бо зараз війна зайшла в стратегічний глухий кут, де виходом є або перемовини, що потребує часу протриматися, або застосування вундерваффе (дивовижна зброя з нім.), якої в України немає.

Але є у РФ, як ядерна зброя, гібридна війна та підкуп західного істеблішменту. В умовного Заходу є санкції, технологічніша розвідка, підрив айфонів (пейджерів) тощо — ядерну зброю там, як засіб, не розглядають.

Ядерна зброя також не принесе й РФ стратегічної перемоги у війні з Україною, а наші західні партнери уникають ситуацій, аби створити умови, які б уможливили сам факт її застосування.

Проте західні санкції нищать РФ стратегічно, що визнає саме керівництво Кремля.

Отже, залишається варіант протриматись.

Читайте також: Мобілізація 18-річних: виправдання Заходу за власні прорахунки

Протриматися ми зможемо тільки при наявності резервів та збільшення постачання зброї та виробництва власної зброї.

Збільшити постачання зброї західні партнери не можуть швидко, бо і так все виробництво завантажене, треба будувати нові виробничі спроможності, а це час.

Збільшити виробництво української зброї ми можемо, але є внутрішні питання ефективності витрачання бюджету.

Та навіть маючи усю зброю світу, залишається питання людей, які її опанують та залучать.

У нас не вистачає піхоти. А такі засоби, як артилерійська установка, РЕБ, РЕР, РТР, авіація тощо потребують, як мінімум шкільних знань фізики, математики, хімії (привіт МОНу, яке хоче їх скасувати у школі), аеродинаміки, балістики, інженерії тощо.

Читайте також: Заява Волца про зниження мобілізаційного віку має одного адресата

Отже, залишаються такі рішення. Перше: зменшити мобілізаційний вік до 21 року. Друге, як зробили росіяни — запропонувати гроші за перший контракт, а це 50000 доларів.

Друге потребуватиме мільярдів. РФ за 200000 людей платить 10 мільярдів доларів, аби росіяни підписали контракти...А потім додаємо платню, різноманітні виплати тощо. При цьому РФ зараз була змушена зменшити виплати за поранення, бо не тягне.

Але якщо навіть наші партнери дадуть такі гроші, ми не отримаємо моментального розв'язання проблеми.

Залишається продовження мобілізації та зниження мобілізаційного віку.

Те, що я кажу, неприємно, але я так бачу логіку процесів.

З приємного те, що у РФ також проблеми з мобілізацією і якщо ми протримаємось, то наші діти переможуть.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Захід
мобілізація
Війна з Росією
США
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Автор Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
Обмежено придатні, які повторно не пройшли ВЛК за повісткою ТЦК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку"
Київ
+3.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 січня
14:48
землетрус
У Ялті стався землетрус магнітудою 2,8
14:44
За два дні правоохоронці ліквідували 10 ухилянтських схем у різних регіонах України
14:43
опалення, тепло
У Києві на Солом'янці пошкоджено трубопровід: без тепла залишилися понад 450 будинків
14:36
Світло
Частина Краматорська залишилася без світла і води: яка причина
14:20
Мали понад 2 млрд грн щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра
14:15
TikTok
У МЗС Естонії порадили Європі слідом за США заборонити TikTok
13:44
У Черкасах озброєна жінка відкрила вогонь в магазині
13:42
У чотирьох регіонах України затримали 15 ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї
13:38
Дональд Трамп
Посол Німеччини в США попередив, що адміністрація Трампа планує змінити конституційний порядок у країні, - Reuters
13:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За ніч до Білорусі залетіли щонайменше 12 російських "шахедів", - Гаюн
13:15
Екс-прем'єр Фіцо
"Я не український слуга": Фіцо прокоментував візит депутатів парламенту Словаччини до Києва та пригрозив накласти вето на допомогу Україні від ЄС
13:03
Олександр Сирський
Сирський заборонив переводити висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил у піхоту
12:53
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни вдень 19 січня атакують Україну "шахедами" з півночі: на Київщині спрацювала ППО
12:50
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський
12:02
Ізраїль
Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності: угруповання надало список заручників, яких звільнить сьогодні
12:00
OPINION
Цькування Портникова: Це атакують український спротив як ідею
11:50
погода, ЛЬвів, сніг
"Сніг у дефіциті": Міндовкілля назвало причину відсутності кліматичної зими в Києві протягом останніх трьох років
11:29
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
"Це імітація діяльності, яка направлена не проти тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони": аналітик Несходовський про ідею розкриття банківської таємниці
11:25
Росіяни на ТОТ організували фестиваль "правильного кіно" про Другу світову війну, - ЦНС
11:13
OPINION
Я погоджуюся з Віталієм Портниковим: всі ми маємо стояти плече до плеча
11:03
Армія РФ намагається заблокувати Велику Новосілку на Донеччині, - ЗСУ
10:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
У Трампа немає чіткої стратегії завершення російсько-української війни, - експерт-міжнародник Краєв
10:44
Дональд Трамп
Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією
10:41
Шахраї привласнили донати для ЗСУ на понад 2,5 млн грн: прокуратура повідомила їм про підозру
10:21
"Розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike": Умєров зустрівся з начальницею штабу оборони Канади
10:11
Польща прапор
У Польщі звинуватили Росію у вербуванні поляків для дестабілізації ситуації перед виборами
10:08
Київський адвокат вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах: СБУ оголосила підозру у держзраді
10:02
OPINION
Поки ловлять назарових, у Раді засідають калібровані зрадники
09:27
ппо
Українська ППО знищила 43 дрони РФ, ще 15 - не досягли цілей
09:05
Революція гідності
Як мирне протистояння переросло у криваві бої: події "Вогнехреща" 2014 року
08:50
Південна Корея
У Сеулі затримали прихильників відстороненого президента Юна, які штурмували будівлю суду
08:46
Нова влада Сирії заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю
08:37
Філіппіни, ВМС
Філіппіни та США вп’яте провели спільні військово-морські навчання в Південнокитайському морі
08:17
Сили оборони відбили 98 штурмів РФ під Покровськом: загалом за добу на фронті сталося 199 боєзіткнень
08:01
TikTok
Для користувачів у США перестав працювати TikTok
08:01
OPINION
Коли влада зрозуміє, що це зовсім інша країна та зовсім інші люди?
08:00
Огляд
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Інавгурація президента США: церемонія для Дональда Трампа та історія символічної події
07:36
Інфографіка
втрати окупантів
Українські воїни за добу на фронті ліквідували ще 1580 російських окупантів
07:30
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила дрони по території України: у Києві працювала ППО
07:25
У Чехії під час показу військової техніки перекинувся бронетранспортер: є загиблі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV