Бо як зʼясувалося, якщо дати бити по Росії ракетами або накласти реальні санкції на нафтовий сектор, не станеться приблизно нічого. Але можливість росіян вести війну знизиться.

Наразі цю риторику "успадкували" трампісти, щоб підстелити собі соломку через небажання приймати рішення. Поки що.

Чи існують проблеми з достатньою кількістю людей? Існують. Чи є частиною причин цих проблем те, що наші партнери затягували з ухваленням рішень щодо зброї та дозволах? Так, безумовно.

Бо всі не ухваленні рішення по зброї — це конкретні життя. Не ухваленні рішення, як з боку демократів, так і з боку республіканців, які блокували надання допомоги більше ніж пів року.

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