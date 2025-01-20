"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам
"Нейтральна" спортсменка Вероніка Кудерметова, яку в 1/8 фіналу Australian Open 2025 здолала українка Еліна Світоліна, стала дев'ятою тенісисткою з РФ, яку Світоліна перемогла від початку вторгнення Росії в Україну
Після поєдинку Еліна Світоліна прокоментувала переможну серію поєдинків проти суперниць з РФ, написав у X журналіст Жозе Моргадо.
"Я не роблю нічого іншого, коли зустрічаюся з росіянкою. Просто відчуваю, що дух інший. Я вкладаю туди всю свою енергію. Якщо я не виграю, я ледь не помру на корті. Асоціації, які я маю з цією країною, дуже важкі й болісні в моєму серці, тому, звичайно, у мене є додаткова мотивація", – сказала Світоліна, коментуючи зауваження про те, що вона не програвала спортсменам з Росії від початку повномасштабної війни.
Як уточнило Суспільне, поєдинок з "нейтральною" Кудерметовою став для Світоліної дев'ятим проти представниці Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В усіх матчах перемогу здобувала українка.
На Australian Open залишилося дві "нейтральні" росіянки – Анастасія Павлюченкова й Дар'я Касаткіна, яка ще проведе свій матч 1/8 фіналу. Павлюченкова ж зіграє у чвертьфіналі проти "нейтральної" білоруски Аріни Сабалєнки.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Кудерметову та пройшла до 1/4 фіналу Australian Open 2025. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти американки Медісон Кіз.
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