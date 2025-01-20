"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам

Після поєдинку Еліна Світоліна прокоментувала переможну серію поєдинків проти суперниць з РФ, написав у X журналіст Жозе Моргадо.

"Я не роблю нічого іншого, коли зустрічаюся з росіянкою. Просто відчуваю, що дух інший. Я вкладаю туди всю свою енергію. Якщо я не виграю, я ледь не помру на корті. Асоціації, які я маю з цією країною, дуже важкі й болісні в моєму серці, тому, звичайно, у мене є додаткова мотивація", – сказала Світоліна, коментуючи зауваження про те, що вона не програвала спортсменам з Росії від початку повномасштабної війни.

Як уточнило Суспільне, поєдинок з "нейтральною" Кудерметовою став для Світоліної дев'ятим проти представниці Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В усіх матчах перемогу здобувала українка.

На Australian Open залишилося дві "нейтральні" росіянки – Анастасія Павлюченкова й Дар'я Касаткіна, яка ще проведе свій матч 1/8 фіналу. Павлюченкова ж зіграє у чвертьфіналі проти "нейтральної" білоруски Аріни Сабалєнки.