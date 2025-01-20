Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 січня.

Повернення Трампа: чи може він принести мир в Україні

Дональд Трамп і Володимир Зеленський, ілюстрація, Фото: Getty Images

Безперечно, що у день інавгурації нового президента США, темою номер один, яку обговорюють у всіх медіа, є повернення Дональда Трампа до влади у Білому домі. Але що це принесе світу та, зокрема, Україні?

Як відзначають у The New York Times, Трамп прагне продемонструвати силу, він сказав своїм союзникам, що хоче використати початковий імпульс і уникнути помилок своєї першої адміністрації.

"Трамп публічно не пропонує стратегії щодо того, як досягти миру в Україні, якого він так обіцяв, окрім свого заявленого бажання зустрітися Володимиром Путіним. Тож українцям залишається лише здогадуватися, що принесуть найближчі місяці", - відзначають журналісти видання і додають, що нова адміністрація точно принесе зміни, однак багато українців хвилюються, чи будуть ці зміни хорошими, особливо якщо військову допомогу зупинять.

Також у The New York Times додають, що обіцянка Дональда Трампа досягти миру між Росією та Україною за 24 години, "до того, як він стане президентом", виявилася неправдою.

У виданні кажуть, що так, тиск Трампа зіграв вирішальну роль у досягненні мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС ще за адміністрації Байдена, але Україна "в багатьох відношеннях є набагато складнішим викликом для Трампа, бо він буде починати з нуля".

"На відміну від Гази, немає жодного існуючого мирного плану від його попередника з усією складною логістикою, розкладами та формулами, які Трамп міг би просто прийняти та проштовхнути через фінішну пряму", - відзначають американські журналісти.

Вони нагадують, що лише цього місяця Кейт Келлог, призначений Трампом спеціальним посланником з питань війни в Україні, відклав плани поїздки до Києва та інших європейських міст, щоб "почати вивчення ситуації, до моменту інавгурації". Він сказав Fox News, що сподівається "вирішити питання війни протягом 100 днів", що буде в 100 разів більше, ніж Трамп спочатку обіцяв, навіть якщо вдасться, додають у The New York Times.

А колишній головний стратег Трампа Стів Беннон каже, що Україна ризикує стати "В’єтнамом Трампа", що якщо той "не припинить військову допомогу Києву".

"Дональду Трампу загрожує невдача повністю розірвати відносини з Україною, і він може бути ще глибше втягнутий у війну Володимира Путіна — так само, як Річард Ніксон зазнав невдачі у своїх спробах вийти з В’єтнаму", — попередив Беннон в інтерв'ю Politico.

Натомість у CNN пишуть, що Україна "відкриває новий фронт проти Росії, щоб підлещуватися до Трампа".

"На жаль, Зеленський не має розкоші вороже ставитися до Трампа", — сказав політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Джоанна Хоса. — "Він повинен принаймні спробувати залучити його на бік України, щоб забезпечити найкращий можливий результат для України, яка надзвичайно залежна від американської підтримки".

Він додав, що, звичайно, Україна хотіла б повернути собі всю втрачену землю, однак після трьох років виснажливої ​​війни цього не видно, тому "з важким серцем українці потихеньку починають це сприймати".

"Навіть якщо Росію посадять за стіл переговорів, є підстави вважати, що її словам не можна довіряти. Адже попередні обіцянки Москви миру в Україні характеризувалися обманом, що свідчить про те, що будь-яке потенційне припинення вогню може бути лише на папері", - відзначають у CNN.

У Bloomberg кажуть, що "Трамп має протистояти Путіну", якщо він хоче завершити війну:

"Чи означає це, що Дональд Трамп, який щойно досягнув першого успіху в забезпеченні припинення вогню в Газі — буде наполягати на відкритих дверях в Україні? Абсолютно ні, принаймні на тих умовах, які Кремль зараз готовий розглянути. Це був би не мир, якого хочуть українці, а капітуляція, якої вони не хочуть".

Журналісти відзначають, що чимшвидше головний миротворець Америки захоче припинити бойові дії, тим більше йому потрібно буде спочатку зміцнити позиції України, щоб переконати Путіна, що він може лише програти, відмовившись від справжнього миру зі своїм сусідом. "І навпаки, чим менш відданим обороні України буде Трамп, тим менше стимулів у Путіна буде вести переговори чи йти на компроміс", - вважають у Bloomberg.

У Reuters наголошують, що в будь-якому разі повернення Трампа до Білого дому – започатковує "нову еру потрясінь" для всього світу.

В Ізраїлі замовкла зброя та чи надовго

Іншою важливою темою, яку обговорюють медіа у світі, є угода про припинення вогню в секторі Гази.

У The Washington Post пишуть, що після 15 місяців війни в неділю вранці набуло чинності припинення вогню в секторі Гази, проклавши шлях до "драматичного дня, коли ХАМАС звільнив перших із 33 ізраїльських заручників — трьох жінок, які були в полоні 471 день".

В обмін на це Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених, в основному жінок, підлітків та дітей.

"Коли зброя замовкла, палестинці святкували на вулицях Гази, а ізраїльтяни ринули на "Площу заручників" у Тель-Авіві, щоб чекати їхнього повернення", - відзначають американські журналісти.

Загалом 33 ізраїльські заручники, більшість із яких, як передбачається, живі, будуть поступово звільняти кожні сім днів протягом наступних 42 днів відповідно до першого етапу угоди про припинення вогню. Якщо переговори щодо більш насиченого другого етапу також будуть успішними, а найближчими тижнями перемир’я буде збережено, тоді планується звільнення ще 64 заручників.

У Reuters кажуть, що перемир’я дозволило палестинцям повернутися до розбомблених районів, щоб почати відбудовувати своє життя, а вантажівки з надання допомоги доставляють вкрай необхідну допомогу постраждалим цивільним.

Байден висловив сподівання, що перемир’я в Газі, а також інше перемир’я, узгоджене між Ізраїлем і Хезболлою в листопаді, стане постійним. За його словами, це заспокоїть Близький Схід і, зрештою, допоможе Ізраїлю розширити дипломатичні відносини з арабськими державами, включаючи Саудівську Аравію.

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