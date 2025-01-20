Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня
Огляд

Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня

Юрій Мартинович
20 січня, 2025 понедiлок
11:00
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – що принесе Україні повернення Дональда Трампа у Білий дім, а також, чи надовго триватиме перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 січня.

Повернення Трампа: чи може він принести мир в Україні 

Зеленський, Трамп

Дональд Трамп і Володимир Зеленський, ілюстрація, Фото: Getty Images

 

Безперечно, що у день інавгурації нового президента США, темою номер один, яку обговорюють у всіх медіа, є повернення Дональда Трампа до влади у Білому домі. Але що це принесе світу та, зокрема, Україні?

Як відзначають у The New York Times, Трамп прагне продемонструвати силу, він сказав своїм союзникам, що хоче використати початковий імпульс і уникнути помилок своєї першої адміністрації.

"Трамп публічно не пропонує стратегії щодо того, як досягти миру в Україні, якого він так обіцяв, окрім свого заявленого бажання зустрітися Володимиром Путіним. Тож українцям залишається лише здогадуватися, що принесуть найближчі місяці", - відзначають  журналісти видання і додають, що нова адміністрація точно принесе зміни, однак багато українців хвилюються, чи будуть ці зміни хорошими, особливо якщо військову допомогу зупинять.

Також у The New York Times додають, що обіцянка Дональда Трампа досягти миру між Росією та Україною за 24 години, "до того, як він стане президентом", виявилася неправдою.

У виданні кажуть, що так, тиск Трампа зіграв вирішальну роль у досягненні мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС ще за адміністрації Байдена, але Україна "в багатьох відношеннях є набагато складнішим викликом для Трампа, бо він буде починати з нуля". 

"На відміну від Гази, немає жодного існуючого мирного плану від його попередника з усією складною логістикою, розкладами та формулами, які Трамп міг би просто прийняти та проштовхнути через фінішну пряму", - відзначають американські журналісти. 

Вони нагадують, що лише цього місяця Кейт Келлог, призначений Трампом спеціальним посланником з питань війни в Україні, відклав плани поїздки до Києва та інших європейських міст, щоб "почати вивчення ситуації, до моменту інавгурації". Він сказав Fox News, що сподівається "вирішити питання війни протягом 100 днів", що буде в 100 разів більше, ніж Трамп спочатку обіцяв, навіть якщо вдасться, додають у The New York Times.

А колишній головний стратег Трампа Стів Беннон каже, що Україна ризикує стати "В’єтнамом Трампа", що якщо той "не припинить військову допомогу Києву".

"Дональду Трампу загрожує невдача повністю розірвати відносини з Україною, і він може бути ще глибше втягнутий у війну Володимира Путіна — так само, як Річард Ніксон зазнав невдачі у своїх спробах вийти з В’єтнаму", — попередив Беннон в інтерв'ю Politico.

Натомість у CNN пишуть, що Україна "відкриває новий фронт проти Росії, щоб підлещуватися до Трампа".

"На жаль, Зеленський не має розкоші вороже ставитися до Трампа", — сказав політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Джоанна Хоса. — "Він повинен принаймні спробувати залучити його на бік України, щоб забезпечити найкращий можливий результат для України, яка надзвичайно залежна від американської підтримки".

Він додав, що, звичайно, Україна хотіла б повернути собі всю втрачену землю, однак після трьох років виснажливої ​​війни цього не видно, тому "з важким серцем українці потихеньку починають це сприймати".

"Навіть якщо Росію посадять за стіл переговорів, є підстави вважати, що її словам не можна довіряти. Адже попередні обіцянки Москви миру в Україні характеризувалися обманом, що свідчить про те, що будь-яке потенційне припинення вогню може бути лише на папері", - відзначають у CNN.

У Bloomberg кажуть, що "Трамп має протистояти Путіну", якщо він хоче завершити війну:

"Чи означає це, що Дональд Трамп, який щойно досягнув першого успіху в забезпеченні припинення вогню в Газі — буде наполягати на відкритих дверях в Україні? Абсолютно ні, принаймні на тих умовах, які Кремль зараз готовий розглянути. Це був би не мир, якого хочуть українці, а капітуляція, якої вони не хочуть".

Журналісти відзначають, що чимшвидше головний миротворець Америки захоче припинити бойові дії, тим більше йому потрібно буде спочатку зміцнити позиції України, щоб переконати Путіна, що він може лише програти, відмовившись від справжнього миру зі своїм сусідом. "І навпаки, чим менш відданим обороні України буде Трамп, тим менше стимулів у Путіна буде вести переговори чи йти на компроміс", - вважають у Bloomberg.

У Reuters наголошують, що в будь-якому разі повернення Трампа до Білого дому – започатковує "нову еру потрясінь" для всього світу. 

В Ізраїлі замовкла зброя та чи надовго 

Іншою важливою темою, яку обговорюють медіа у світі, є угода про припинення вогню в секторі Гази. 

У The Washington Post пишуть, що після 15 місяців війни в неділю вранці набуло чинності припинення вогню в секторі Гази, проклавши шлях до "драматичного дня, коли ХАМАС звільнив перших із 33 ізраїльських заручників — трьох жінок, які були в полоні 471 день".

В обмін на це Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених, в основному жінок, підлітків та дітей.

"Коли зброя замовкла, палестинці святкували на вулицях Гази, а ізраїльтяни ринули на "Площу заручників" у Тель-Авіві, щоб чекати їхнього повернення", - відзначають американські журналісти.

Загалом 33 ізраїльські заручники, більшість із яких, як передбачається, живі, будуть поступово звільняти кожні сім днів протягом наступних 42 днів відповідно до першого етапу угоди про припинення вогню. Якщо переговори щодо більш насиченого другого етапу також будуть успішними, а найближчими тижнями перемир’я буде збережено, тоді планується звільнення ще 64 заручників. 

У Reuters кажуть, що перемир’я дозволило палестинцям повернутися до розбомблених районів, щоб почати відбудовувати своє життя, а вантажівки з надання допомоги доставляють вкрай необхідну допомогу постраждалим цивільним. 

Байден висловив сподівання, що перемир’я в Газі, а також інше перемир’я, узгоджене між Ізраїлем і Хезболлою в листопаді, стане постійним. За його словами, це заспокоїть Близький Схід і, зрештою, допоможе Ізраїлю розширити дипломатичні відносини з арабськими державами, включаючи Саудівську Аравію.

Читайте також: Права рука чи тіньовий президент: хто такий Ілон Маск у новому світі Дональда Трампа. Пояснюємо

Теги:
Статті
Новини
Світ
Ізраїль
Близький Схід
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Сектор Гази
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Мирослав Гай
19 січня, 2025 неділя
Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів
Київ
+0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.06
    Купівля 42.06
    Продаж 42.64
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
12:10
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі на 20 січня
12:06
OPINION
Повернення ненависті
12:00
Ексклюзив
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
11:45
Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ
Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ
11:19
Ворог від ранку обстрілює Херсон і область: поранений 56-річний чоловік і 39-річна жінка
11:13
Зʼявились перші кадри нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
10:56
Німеччина уряд
РФ здійснює дезінформаційну кампанію для впливу на вибори канцлера Німеччини, - аналітичний центр CeMAS
10:51
"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам
10:42
Боб Ділан
Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.
10:23
"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом
10:17
Служба безпеки України
Хотіли вбити першого заступника міністра охорони здоровʼя: правоохоронці затримали двох жителів Київщини
10:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат Филипець: якщо роботодавець вас нібито забронював, перевірте чи ви у нього офіційно працевлаштовані
10:00
OPINION
Трамп не просить, а вимагає, і не в Бога, а в решти світу
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
"Ворог вже посунув технікою": у 79-й ОДШБр розповіли про загострення на Курахівському напрямку
09:52
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готова надати фінансову підтримку невизнаному Придністровʼю після виведення військ РФ, - Санду
09:48
Донецький аеропорт
20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту
09:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:28
байден трамп дебати
Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу
09:00
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
08:56
Південна Корея
Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
08:54
Ексклюзив
Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук
08:50
ППО
Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
08:33
Оновлено
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль - 90 палестинських ув’язнених
08:32
Крим, Балаклава
РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 189 боєзіткнень, армія РФ втратила 1690 окупантів
08:06
OPINION
Пастка Байдена і зниження мобілізаційного віку
08:02
Христя Фріланд
Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу
07:59
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову
07:40
Інтерв’ю
адвокат Євген Филипець
Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації
07:40
Інфографіка
знищені окупанти
Втрати армії РФ в Україні перевищили 820 тис. осіб від початку повномасштабної війни
07:37
Оновлено
У Татарстані ввели обмеження у двох аеропортах через загрозу БПЛА, в Казані пролунали вибухи
07:20
Дональд Трамп
Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN
06:46
Ілон Маск
Ілон Маск зустрівся з віцепрезидентом Китаю перед інавгурацією Трампа
06:28
Італія
В Італії ініціюють законопроєкт про заборону мусульманського одягу, який закриває обличчя
06:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, повернути TikTok у США та збудувати в Америці "Залізний купол"
05:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто
00:53
ЗСУ
Сили оборони відновили деякі позиції на Курщині та Донеччині, - DeepState
00:18
Харківщина
РФ ударила КАБом по селищу Золочів на Харківщині: постраждала 14-річна дівчина
00:01
Меланія Трамп слідом за чоловіком заявила про запуск власної криптовалюти $MELANIA
2025, неділя
19 січня
23:49
Олександр Сирський
Через атаки по промисловості РФ норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV