Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.

Про це пише BBC.

Чернетку одного з найвідоміших хітів американського співака, композитора, поета і гітариста Боба Ділана Mr Tambourine Man продали на аукціоні в місті Нешвілл. Це слова пісні, надруковані на двох жовтих аркушах паперу, що містять три чернетки пісні, але не остаточну її версію. У роботі також представлені нотатки легенди фолкроку, зроблені від руки на полях. Ця пісня є одним із найвідоміших хітів Ділана.

Фото: PA Media

Чернетки пішли з молотка, як і інші 60 лотів, що належали співакові. Серед них - картина олією 1968 року, створена та підписана Діланом, електрогітара Fender Telecaster 1983 року, якою він володів і грав на ній.

Третя чернетка, яку можна побачити на папері, близька до остаточної версії пісні, хоча вона все ще має значні відмінності від остаточного тексту, згідно з інформацією Julien's Auctions, де відбувся продаж.

На продаж також був виставлений нарис музичного журналіста Ела Ароновіца про те, як Ділан написав пісню в будинку самого Ароновіца, імовірно, у березні 1964 року. Ароновіц сказав, що Ділан провів ніч, пишучи і переписуючи пісню на друкарській машинці журналіста.

У статті під назвою "Боб Ділан: у чемпіона немає суперників" Ароновіц писав, що "знайшов сміттєвий кошик, повний зім’ятих фальстартів" - те, що виявилося чернетками Mr Tambourine Man.

"Я взяв зім’яті аркуші, розгладив їх, прочитав божевільні стрибки, посміхнувся про себе тим стрибкам, які так і не приземлилися, а потім поклав аркуші в теку", — додав він.

Через місяць після того, як Ділан випустив Mr Tambourine Man, вийшла версія Byrds. Дебютний сингл гурту посів перше місце в Billboard Hot 100 і перше місце у Великій Британії, що стало першою композицією Ділана, яка посіла перше місце як у США, так і у Великій Британії.

Кілька чернеток Ділана значно перевищили орієнтовну ціну, причому один, який, як очікували продати за суму від $1500 до $2500, коштував $88,9 тис.

Джинсову куртку Levi's, яку носив Ділан у музичній драмі 1987 року "Вогняні серця", також продали за $25,4 тис.

За словами аукціонного дому, від продажу колекції було виручено майже $1,5 млн.