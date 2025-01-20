В Італії ініціюють законопроєкт про заборону мусульманського одягу, який закриває обличчя
Італійська партія "Ліга" ініціює законопроєкт, який пропонує заборонити носіння в громадських місцях одяг, який закриває обличчя
Про це повідомляє ANSA.
Партія пропонує запровадити відповідну заборону з міркувань захисту, а також громадського порядку та забезпечення гарантованого конституцією принципу поваги до гідності жінок. Зазначено, що йдеться, зокрема, про такий мусульманський одяг як бурка або нікаб.
Згідно з проєктом закону, передбачені штрафи за порушення закривати обличчя до 30 тис. євро або увʼязнення на 2 роки та позбавлення права на отримання громадянства Італії.
- У 2023 році заборонити носіння мусульмаснької одежі вирішили в школах Франції.
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