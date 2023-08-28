У школах Франції вирішили заборонити носіння мусульманської одежі

Про це повідомило видання France 24.

Вважається, що рішення, прийняте в ім'я секуляризму, має покласти край суперечкам навколо цього довгого традиційного одягу, який носять деякі мусульманські студенти.

"Я вирішив, що ми більше не можемо носити абаю в школі", - сказав Габріель Аттал.

Міністр, який з моменту вступу на посаду влітку цього року хотів бути твердим у питаннях секуляризму, вирішив, що відвідування школи в абаї є "релігійним жестом, спрямованим на перевірку опору Республіки світській святині, якою повинна бути школа", і пообіцяв бути твердим у цьому питанні.

"Коли ви заходите в клас, ви не повинні бути в змозі визначити релігію учнів, дивлячись на них", - пояснив він.

Французька рада з питань мусульманського культу (CFCM), зі свого боку, вважає, що абая не є мусульманським релігійним знаком. За словами Хауеса Сенігера, викладача Ліонського інституту ісламу і фахівця з ісламізму, її носіння є "більш амбівалентним, ніж чадра (традиційне жіноче покривало-вбрання в країнах мусульманського Сходу, - ред.)".

У Франції, відповідно до закону від 15 березня 2004 року, "в державних школах, коледжах і ліцеях заборонено носіння знаків або одягу, за допомогою яких учні нібито демонструють свою релігійну приналежність", а циркуляр визначає ці знаки як "ісламську чадру, ярмулку (єврейський чоловічий головний убір, - ред.) або хрест явно надмірного розміру".

Національна освіта вже вилучала абаю в листопаді в циркулярі, який розглядав цей одяг - як і бандани та довгі спідниці, що також згадуються - як одяг, який може бути заборонений, якщо його "носять таким чином, що він демонструє явну релігійну приналежність".

Попередник Габріеля Аттала, Пап Ндіайє, якого профспілки директорів шкіл запитували про збільшення кількості інцидентів, пов'язаних з цим одягом, однак, відмовився "публікувати нескінченні каталоги, які б визначали довжину суконь".