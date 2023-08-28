Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У школах Франції вирішили заборонити носіння мусульманської одежі

У школах Франції вирішили заборонити носіння мусульманської одежі

28 серпня, 2023 понедiлок
07:10
Світ Франція

Міністр національної освіти Габріель Атталь оголосив, що носіння арабської абаї, довгого жіночого одягу, буде заборонено в школах Франції в ім'я секуляризму

Про це повідомило видання France 24.

Вважається, що рішення, прийняте в ім'я секуляризму, має покласти край суперечкам навколо цього довгого традиційного одягу, який носять деякі мусульманські студенти.

"Я вирішив, що ми більше не можемо носити абаю в школі", - сказав Габріель Аттал. 

Міністр, який з моменту вступу на посаду влітку цього року хотів бути твердим у питаннях секуляризму, вирішив, що відвідування школи в абаї є "релігійним жестом, спрямованим на перевірку опору Республіки світській святині, якою повинна бути школа", і пообіцяв бути твердим у цьому питанні.

"Коли ви заходите в клас, ви не повинні бути в змозі визначити релігію учнів, дивлячись на них", - пояснив він.

Французька рада з питань мусульманського культу (CFCM), зі свого боку, вважає, що абая не є мусульманським релігійним знаком. За словами Хауеса Сенігера, викладача Ліонського інституту ісламу і фахівця з ісламізму, її носіння є "більш амбівалентним, ніж чадра (традиційне жіноче покривало-вбрання в країнах мусульманського Сходу, - ред.)".

У Франції, відповідно до закону від 15 березня 2004 року, "в державних школах, коледжах і ліцеях заборонено носіння знаків або одягу, за допомогою яких учні нібито демонструють свою релігійну приналежність", а циркуляр визначає ці знаки як "ісламську чадру, ярмулку (єврейський чоловічий головний убір, - ред.) або хрест явно надмірного розміру".

Національна освіта вже вилучала абаю в листопаді в циркулярі, який розглядав цей одяг - як і бандани та довгі спідниці, що також згадуються - як одяг, який може бути заборонений, якщо його "носять таким чином, що він демонструє явну релігійну приналежність".

Попередник Габріеля Аттала, Пап Ндіайє, якого профспілки директорів шкіл запитували про збільшення кількості інцидентів, пов'язаних з цим одягом, однак, відмовився "публікувати нескінченні каталоги, які б визначали довжину суконь".

  • 27 серпня повідомлялося, що за результатами проведеного у квітні референдуму у французькій столиці Парижі з 1 вересня компанії прокату електросамокатів приберуть свою техніку з вулиць міста.
Культура
Франція
Читайте також:
ЗСУ війна
27 серпня, 2023 неділя
Українські військові просуваються на південь від Роботиного до села Новопрокопівка
Кирило Буданов
26 серпня, 2023 субота
"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті
Глен Грант
27 серпня, 2023 неділя
Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
28 серпня
08:20
Оновлено
російські війська окупанти
Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин і 4 крилатих ракети
08:18
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Індії стався вибух на нелегальній фабриці петард: загинули 7 людей
08:18
плезіозавр "Нессі"
Учені провели найбільші за останні 50 років пошуки лохнеського чудовиська: прагнуть надихнути нове покоління мисливців на дослідження
08:04
OPINION
Лариса Волошина
Про дволикість "русскіх лібералов"
07:59
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Снарядний голод стає доволі звичним": Гуменюк про втрати ворога на південному напрямку
07:58
Атака шахедів на Кривий Ріг
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: влучили в об'єкт промисловості й будинки
07:55
OPINION
Микола Княжицький
Ростислав Держипільський - видатний режисер і театральний менеджер
07:44
Місяць
Індійська місія надіслала перші дані про температурний профіль південного полюса Місяця
07:40
Індія повінь
У Китаї через сильні зливи евакуювали понад 3 тисячі людей
07:22
Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на МКС
Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на Міжнародну космічну станцію
06:34
евакуація
У Донецькій ОВА сказали, скільки дітей залишаються у прифронтових районах області
06:23
ПВК Вагнера
ISW: Міноборони РФ, ймовірно, більше зацікавлене у розформуванні ПВК Вагнера, ніж Путін
05:55
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці дронів на Московську та Брянську області
01:00
Ексклюзив
Сергій Плохій
З готовими до діалогу росіянами треба розмовляти, це не зрада, - історик Сергій Плохій
00:55
Сумщина
Армія РФ 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини: били з артилерії, мінометів та скидали міни
00:40
Вибух на заправці у Румунії
У Румунії перевірять усі заправки після вибухів АЗС
00:17
Ексклюзив
В Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"
Відтворення спогадів: в Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"
00:16
Ракетоносій Адмірал Ессен
Росіяни вивели ракетоносій на бойове чергування у Чорне море, загальний залп - до 8 "калібрів"
00:00
Прикордонна служба Польщі
Протягом доби понад 100 нелегалів намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю
2023, неділя
27 серпня
23:27
Донецьк, пожежа, нафтобаза
На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ
23:21
ізраїль україна
Тривала війна можлива за прикладом Ізраїлю, - Зеленський
23:15
Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 складів боєприпасів та 32 військової техніки ворога
23:02
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу у стрибках у висоту
22:25
евакуація
Україна повернула ще одну дитину з окупованої території
22:20
Ексклюзив
Сергій Плохій
Події 2022-2023 років дали приклади героїзму, яких не знала українська історія, - професор Плохій
22:08
Росіяни заселяють свої сім’ї у захоплені домівки на окупованих територіях, - ЦНС
21:50
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Держава має давати гарантії інвесторам, а не продовжувати тиск на бізнес, - підприємець Жеваго
21:46
Оновлено
Ворскла, УПЛ
"Ворскла" здолала "Чорноморець": результати та розклад усіх матчів 5-го туру УПЛ
21:33
путін
Путін наказав найманцям ПВК Вагнера підписати присягу на вірність РФ
21:01
вибори
Вибори під час війни: Зеленський назвав 4 головні умови
20:53
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Коваленко пояснив, чому росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Купʼянському напрямку
20:42
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Сімоньян поскаржилася, що біля її будинку вдруге за тиждень впав дрон
20:25
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував нові засідання Ставки: про що будуть говорити
20:15
Музей українського грамзапису
У Києві відкрили Музей українського грамзапису
20:11
Євро
Для перевірки бізнесу залишиться лише один орган, - Зеленський
20:01
OPINION
Василь Зима
Ніби й не було війни…
19:54
Ексклюзив
Азовець Руслан Романов
Ми узяли найкраще від Козаччини та УПА: азовець Романов
19:39
Ексклюзив
лукашенко, путін
Найбільше від загибелі Пригожина виграв Лукашенко, - білоруський військовий експерт Алєсін
19:23
Енергетика
Окремі стратегічні енергетичні підприємства треба повернути державі, - Зеленський
19:19
Північна операційна зона
Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV