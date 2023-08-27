З вересня на вулицях Парижу зникнуть електросамокати
За результатами проведеного у квітні референдуму у французькій столиці Парижі з 1 вересня компанії прокату електросамокатів приберуть свою техніку з вулиць міста
Про це інформує французький телеканал RTBF.
Зазначається, що місцева влада Парижу зобов’язалося не продовжувати контракти з трьома приватними компаніями, які надають самокати у прокат. Таким чином, французьке місто стане першою європейською столицею, яка заборонила двоколісний вид транспорт.
Постачальники послуги прокату електросамокатів мають прибрати з паризьких вулиць транспорт, якими можна користуватися до кінця серпня.
Таке рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму 2 квітня з питання використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тисяч парижан, а за заборону переголосовували 89%.
Референдум скликали на тлі зростання кількості людей, які постраждали та загинули на електросамокатах у столиці Франції. А ще однієї причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створюють розкидані абияк по всьому місту самокати.
Натомість оператори послуги вказують на низьку явку - лише 7,46%.
"Явка могла б бути більш активною і представницькою, якби методи голосування були іншими: більше виборчих дільниць, електронне голосування, муніципальна інформація", - написали три приватні компанії-оператори у спільному пресрелізі.
RTBF додає, що у 2022 році в Парижі було зафіксовано близько 400 тисяч поїздок на електросамокатах.
- Ще у січні 2023 року повідомлялося, що у Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів. Парижани мали проголосувати 2 квітня за заборону 15 тисяч самокатів, якими керують компанії Lime, Dott і Tier.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.02Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе