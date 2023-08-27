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З вересня на вулицях Парижу зникнуть електросамокати

27 серпня, 2023 неділя
15:18
Технології У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів

За результатами проведеного у квітні референдуму у французькій столиці Парижі з 1 вересня компанії прокату електросамокатів приберуть свою техніку з вулиць міста

Про це інформує французький телеканал RTBF.

Зазначається, що місцева влада Парижу зобов’язалося не продовжувати контракти з трьома приватними компаніями, які надають самокати у прокат. Таким чином, французьке місто стане першою європейською столицею, яка заборонила двоколісний вид транспорт.

Постачальники послуги прокату електросамокатів мають прибрати з паризьких вулиць транспорт, якими можна користуватися до кінця серпня.

Таке рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму 2 квітня з питання використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тисяч парижан, а за заборону переголосовували 89%. 

Референдум скликали на тлі зростання кількості людей, які постраждали та загинули на електросамокатах у столиці Франції. А ще однієї причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створюють розкидані абияк по всьому місту самокати.

Натомість оператори послуги вказують на низьку явку - лише 7,46%.

"Явка могла б бути більш активною і представницькою, якби методи голосування були іншими: більше виборчих дільниць, електронне голосування, муніципальна інформація", - написали три приватні компанії-оператори у спільному пресрелізі.

RTBF додає, що у 2022 році в Парижі було зафіксовано близько 400 тисяч поїздок на електросамокатах.

  • Ще у січні 2023 року повідомлялося, що у Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів. Парижани мали проголосувати 2 квітня за заборону 15 тисяч самокатів, якими керують компанії Lime, Dott і Tier.
Світ
Франція
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