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У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів

15 січня, 2023 неділя
15:02
Технології У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів

Парижани проголосують 2 квітня за заборону 15 000 самокатів, якими керують компанії Lime, Dott і Tier

Про це повідомило видання Le Monde

Стало відомо, що парижанам буде запропоновано проголосувати за те, чи дозволити прокат електричних скутерів продовжувати роботу в місті, оскільки влада зважує можливість заборонити суперечливі транспортні засоби напрокат.

Це питання "надзвичайно суперечливе", сказала мер Анн Ідальго в інтерв'ю газеті Le Parisien у вихідні, а критики кажуть, що водії проявляють лише поверхневу повагу до правил дорожнього руху. Вони часто нехтують заборонами на їзду по тротуарах або паркуються без роздумів, в той час, як деякі кидають скутери в парках або навіть викидають їх в річку Сену.

"Тим часом шанувальники вихваляють "блискавичні" флотилії - загалом 15 000 скутерів, якими керують компанії Lime, Dott і Tier - як швидку, екологічно чисту альтернативу автомобілям або переповненому громадському транспорту", - додає видання.

Зокрема Ідальго також сказала, що на референдумі, запланованому на 2 квітня, жителям Парижа буде поставлено "дуже просте запитання": "Ми продовжуємо чи не продовжуємо вільний прокат скутерів?" Мер сказала, що сама вона схиляється до заборони, але "поважатиме голос парижан".

Видання зазначає, що заборона зробить Париж винятком серед великих міст. Додається, що у вересні столиця вже погрожувала трьом операторам непродовженням ліцензій, термін дії яких закінчується в березні, якщо вони не обмежать бездумну їзду та інші "зловживання".

Окрім цього, додається, що у листопаді оператори запропонували низку удосконалень, включаючи оснащення скутерів номерними знаками, які б дозволили легше відстежувати водіїв, що проїжджають на червоне світло, або їздять парами на одномісних транспортних засобах - обидва порушення є поширеними.

Але заступник Ідальго Девід Бельярд, відповідальний за міський транспорт, все ж сказав, що аналіз витрат і вигод не на користь орендних схем.

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