Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що таку реформу хоче запровадити президент Франції Емманюель Макрон. Вона передбачає вихід на пенсію у 64 роки. Перед набуттям чинності її має схвалити французький парламент.

Уряд Франції стверджує, що реформа необхідна для того, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету. Натомість профспілки заявляють, що цей крок несправедливий і непотрібний, і розпочинають підготовку до масових протестів.

"Я добре розумію, що зміна пенсійної системи викликає питання і побоювання серед французів", - сказала прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн, додавши, що зараз її країні довелося зіткнутися з реальністю.

Спершу Макрон хотів реформувати пенсійну систему у 2020 році, проте плани довелося змінити через пандемію COVID-19. Раніше він хотів підвищити пенсійний вік до 65 років, утім зіштовхнувся з різкою критикою. Після поступок у цьому питанні президента підтримав очільник групи консервативних законодавців від Les Republicains Олів'є Марлейкс.

Наразі реформа передбачає, що пенсійний вік підвищуватимуть на три місяці в рік, починаючи з вересня. Так триватиме до 2030 року. А з 2027 року для отримання повної пенсії французам необхідно буде відпрацювати 43 роки.

Інші ж заходи, що їх передбачає реформа, спрямовані на підвищення рівня зайнятості людей віком 60 до 64 років. Він є найнижчим серед провідних індустріальних країн.

10 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна та Японія працюватимуть разом, аби допомогти Україні впоратися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії.