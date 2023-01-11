Уряд Франції планує підняти пенсійний вік на два роки, суспільство готується до протестів
У Франції планують підняти вік виходу на пенсію на два роки, через що профспілки готуються до масових протестів
Про це повідомляє Reuters.
Зазначають, що таку реформу хоче запровадити президент Франції Емманюель Макрон. Вона передбачає вихід на пенсію у 64 роки. Перед набуттям чинності її має схвалити французький парламент.
Уряд Франції стверджує, що реформа необхідна для того, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету. Натомість профспілки заявляють, що цей крок несправедливий і непотрібний, і розпочинають підготовку до масових протестів.
"Я добре розумію, що зміна пенсійної системи викликає питання і побоювання серед французів", - сказала прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн, додавши, що зараз її країні довелося зіткнутися з реальністю.
Спершу Макрон хотів реформувати пенсійну систему у 2020 році, проте плани довелося змінити через пандемію COVID-19. Раніше він хотів підвищити пенсійний вік до 65 років, утім зіштовхнувся з різкою критикою. Після поступок у цьому питанні президента підтримав очільник групи консервативних законодавців від Les Republicains Олів'є Марлейкс.
Наразі реформа передбачає, що пенсійний вік підвищуватимуть на три місяці в рік, починаючи з вересня. Так триватиме до 2030 року. А з 2027 року для отримання повної пенсії французам необхідно буде відпрацювати 43 роки.
Інші ж заходи, що їх передбачає реформа, спрямовані на підвищення рівня зайнятості людей віком 60 до 64 років. Він є найнижчим серед провідних індустріальних країн.
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