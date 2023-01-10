Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою, передає Japan Today.

Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України та наголосив, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

Також чиновники обговорили спроби КНДР створити нові ракетм середньої та великої дальності.

"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну", - додав президент Франції.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон.

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