Франція та Японія допомагатимуть Україні впоратися з наслідками російського вторгнення, - Макрон
Обидві країни працюватимуть разом, аби допомогти Україні впоратися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою, передає Japan Today.
Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції.
Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України та наголосив, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.
Також чиновники обговорили спроби КНДР створити нові ракетм середньої та великої дальності.
"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну", - додав президент Франції.
- 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон.
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