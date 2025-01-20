Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець

На цьому наголосив військовий адвокат зі Львова, кандидат юридичних наук Євген Филипець у програмі "Коментар" з Мартою Оліярник на телеканалі "Еспресо".

"Є п’ять підстав, коли особу можуть затримати і доставити в ТЦК. Перша підстава – це тоді, коли особа вчинила адміністративне правопорушення. Друга – коли особа перебуває у розшуку. Третя – коли в особи відсутній військово-обліковий документ. Четверта – коли в паперовому документі інформація відрізняється від електронної бази. І п'ята – коли вона відмовляється від отримання повістки", - зазначив адвокат.

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З найбільшої кількості запитів, що стосується цієї "бусифікації" на вулиці, Филипець, за його словами, зустрічається із ситуаціями, коли людина каже, що оновила дані, але її затримали і доставили в ТЦК. "Однак люди не кажуть того, що вони оновили дані, наприклад, в ЦНАПі до 16.07, і там зазначено, що особа знята з військового обліку і не має військово-облікового документа. Як ми знаємо, через "Резерв+" не генерується військово-обліковий документ. Тому відсутність такого документа є підставою для доставлення особи до найближчого ТЦК та СП", - пояснив військовий адвокат.

"Тому тут треба, як то кажуть в народі, договорювати до кінця. А оце “до кінця” найчастіше з моєї практики означає те, що люди не мають військово-облікових документів", - підсумував фахівець з військової юстиції Филипець, додавши при цьому, що кожна справа індивідуальна і треба з нею розбиратися "з холодним розумом".

Повна версія інтерв'ю з Євгеном Филипцем є за цим посиланням.