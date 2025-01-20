Ілон Маск зустрівся з віцепрезидентом Китаю перед інавгурацією Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск та китайський віцепрезидент Хань Чжень провели зустріч у Сполучених Штатах Америки напередодні інавгурації обраного президента Дональда Трампа
Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, що Чжень також зустрівся з представниками американської бізнес-спільноти.
Китайський віцепрезидент привітав Tesla Маска та інші компанії США й висловив бажання скористатися їхніми можливостями й поділитися перевагами розвитку в КНР з метою "зростання китайсько-американських економічних та торгових відносин".
Інформаційне агентство зауважує: Трамп запрошував лідера Китаю Сі Цзіньпіна на інавгурацію у США, однак той вирішив відправити свого представника - віцепрезидента Чженя.
- 10 січня стало відомо, що Сі Цзіньпін відправить на інавгурацію Дональда Трампа у США свого високопоставленого представника, де той також має провести переговори з командою майбутнього американського президента.
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