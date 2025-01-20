Ілон Маск зустрівся з віцепрезидентом Китаю перед інавгурацією Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що Чжень також зустрівся з представниками американської бізнес-спільноти.

Китайський віцепрезидент привітав Tesla Маска та інші компанії США й висловив бажання скористатися їхніми можливостями й поділитися перевагами розвитку в КНР з метою "зростання китайсько-американських економічних та торгових відносин".

Інформаційне агентство зауважує: Трамп запрошував лідера Китаю Сі Цзіньпіна на інавгурацію у США, однак той вирішив відправити свого представника - віцепрезидента Чженя.